Ocando: de no haber ajuste del pasaje a 300 bolívares iremos a paro nacional

El representante del Bloque Oeste del Transporte Público de Caracas, Hugo Ocando, aseguró que el sector de transporte público del país irá a “paro nacional” de no lograr un acuerdo con el Gobierno nacional para ajustar el pasaje urbano a 300 bolívares.

“Si no salimos a cobrar 300 bolívares, entonces que el Gobierno nos solucione la situación de escasez que atravesamos en el sector transporte (…) Si no quieren que el usuario cargue con la tarifa que solicitamos, tiene que subsidiarnos. Si no, nos vamos a paro nacional”, indicó Ocando.