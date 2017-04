Núcleo musical de la Fundación Niño Zuliano realiza ciclo de conciertos pedagógicos

La música tomó los espacios de la ciudad de Maracaibo cuando el núcleo orquestal de la Fundación Niño Zuliano de la Gobernación Bolivariana, desarrolló su ciclo de conciertos pedagógicos como parte del programa educativo que realizan niños, niñas y jóvenes en esa institución por el 42 aniversario del Sistema de Orquestas y Coros de Venezuela.

El primer espacio en recibir al núcleo fue La Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, donde la banda de conciertos Ulises Acosta y la Orquesta de Campanas. Asímismo, el Paraninfo de la Universidad Rafael Urdaneta abrió sus puertas para llenarse de la melodía ejecutada por la Orquesta música de Cámara L´stro Armónico conformada por 16 alumnos con edades comprendidas entre 13 y 16 años de edad, músicos de la familia de las cuerdas y dirigida por el director Miguel Lucena, quienes ejecutaron de manera magistral “Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi”.

El público asistente al Centro Comercial Sambil de Maracaibo, pudo disfrutar de las hermosas melodías de la Banda de Concierto maestro Ulises Acosta, quienes ejecutaron las piezas musicales “4to. Movimiento de la 4ta. Sinf. de Peter Ilyich Tchaikvsky, Arreglo: Jay Bocook; Sheherezade de Nicolai Rimsky korsakoff, Arreglo: Calvin Custe; ColdPlay On Stage, con Arreglo: Michael Brown; Adele In Concert, Arrelgo: Michael Brown y Uptown Funk de Bruno Mars”. Todas las piezas fueron dirigidas por el Profesor Adenis Araujo con el acompañamiento de 32 de los jóvenes integrantes de la banda.

El domingo 02 de abril de 2017, a las 11 de la mañana el Teatro Baralt será el escenario perfecto para disfrutar de la Banda de Conciertos Infantil Fundación Niño Zuliano y la Banda de Concierto Juvenil Ulises Acosta acompañados por la Compañía María José Danza Española.

Para este concierto, más de 100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, participaran como ejecutantes de piezas como: Highlight from grease; s.w.a.t.; la Vírgen de la macarena cold play on stage; adele in concert y scheherezade. Bajo la dirección de la Prof. Yanina albornoz, Prof. Joan Muñóz y Adenis Araujo.

La Fundación Niño Zuliano está presidida por la profesora Margarita Padrón de Arias, quien junto al gobernador bolivariano del Estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, han impulsado desde su gestión socialista la inclusión de niños, niñas y Adolescentes de todos los sectores sociales, en el maravilloso mundo de esta manifestación cultural, como lo es la música.

