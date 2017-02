Juventud justiciera exige ordenanza de primer empleo en municipios del Zulia

Los jóvenes del Zulia salieron a la calle a exigir las ordenanzas municipales que beneficien a los jóvenes con su primer empleo. Yexón Huerta, secretario juvenil del Primero Justicia Cabimas manifestó que en Venezuela hay 8 millones 500 mil jóvenes entre los 18 y 26 años de edad que no tienen una primer oportunidad laboral. “¿Qué pueden hacer estos jóvenes? En esta crisis económica, muchos salen a delinquir. La mayoría de los delitos son perpetrados por jóvenes y hasta menores de edad y por eso nuestra propuesta es que se impulse la Ordenanza del Primer Empleo en todos los municipios del estado Zulia”.

La Ley del Primer Empleo se propuso ante la Asamblea Nacional en el 2010, pero no llegó a sancionarse. En el mismo año se presentó una propuesta de ordenanza ante el Consejo Legislativo del Zulia y a pesar de que fue discutida, no fue aprobada. “Queremos que se incentive a las empresas privadas y públicas a dictar ferias de empleos y capacitación. En Venezuela es muy difícil emprender. Hacemos un llamado a todos los alcaldes del Zulia para que se avoquen a crear ordenanzas en pro del futuro de los jóvenes, para que podamos trabajar y contribuir con el progreso del país, para que encontremos oportunidades en la tierra que nos vio nacer” aseveró Huerta.

Huerta informó que iniciaron la recolección de firmas en los municipios del Zulia, para que se haga una exigencia formal ante cada uno de los Concejos Municipales a que empiece la discusión de la ordenanza y se empiecen a hacer las alianzas necesarias para que los jóvenespuedan tener las oportunidades que les corresponde por ser venezolanos.

Así mismo, la juventud Primero Justicia denunció la persecución a sus líderes. “Hoy tenemos líderes jóvenes, concejales, como Jorge Luis González y Romer Rubio que están siendo perseguidos por buscar el bienestar de nosotros los jóvenes. No estamos jugando con un gobierno democrático, estamos luchando en contra de un régimen. El gobierno ya no tiene pueblo que lo apoye y por eso tenemos que luchar hoy más que nunca. Aunque los jóvenes no somos los responsables de esta crisis, somos responsables de salir de esta crisis y estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas para sacar a Venezuela adelante”, expresó Huerta.

