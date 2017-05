Venezolanos piden #NoMásAsesinatos en protestas frente a sede de la CIJ en Holanda (Video + Fotos)

May 13, 2017 1:51 pm

Un grupo de venezolanos protagonizaron este sábado una manifestación frente a la sede de la Corte Internacional de Justicia ubicada en La Haya, Holanda en la que pidieron por el cese de asesinatos en Venezuela durante la represión de protestas antigubernamentales.

LaPatilla.com

“Y no, y no, y no nos da la gana, una dictadura igualita a la cubana”, gritaron los venezolanos frente a la sede del organismo.

La información fue difundida por varios usuarios en redes sociales.

A continuación le presentamos imágenes y un video que compartió el periodista, Fredddy Serrano, quien se encuentra en el lugar:

#13May / Protesta contra la dictadura de Maduro en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda /// #Venezuela pic.twitter.com/FQnuECnoT6 — Watcher (@Watcher_Ven) 13 de mayo de 2017

Hoy salimos a manifestar frente a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. #TodaVenezuelaContraLaDictadura pic.twitter.com/Uc3Z6jAS0k — Alexandra De Castro (@Alexdldc) 13 de mayo de 2017

Venezolanos protestan frente a La Corte Internacional de Justicia en La Haya, pidiendo destitución de Maduro. Reporte @freddyserranoCR #13M pic.twitter.com/3tFU0cizah — MaríaAlejandraSalas (@nandasalas) 13 de mayo de 2017