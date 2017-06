Una falsa alarma de bomba en Turín desata una estampida y deja más de mil heridos (videos)

Jun 4, 2017 6:59 am

Una estampida provocada por una falsa alerta de bomba en una plaza del centro de Turín, donde miles de personas miraban la final de la Liga de Campeones en pantallas gigantes, dejó más de mil heridos.

Periodistas de la AFP en el lugar presenciaron escenas de caos cuando, pocos minutos antes del final del partido, unos fuegos artificiales y una o varias personas que alertaron de la explosión de una bomba provocaron el movimiento de pánico en la céntrica plaza de San Carlo.

Según el nuevo balance de la policía italiana, la mayoría de víctimas sufrió heridas leves pero siete tuvieron que ser llevados a las urgencias de los hospitales de esta ciudad del norte de Italia.

Diez minutos antes del final del partido, en el que el Real Madrid se impuso a la Juventus de Turín por 4-1, la muchedumbre se puso a correr y chocó contra las barreras de seguridad o los edificios que rodean la plaza, donde se habían instalado pantallas gigantes.

Muchas personas cayeron al suelo o resultaron heridas con restos de vidrio que había en el suelo.

Pocos minutos después de la estampida, se veía la plaza llena de zapatos, bolsas y otros efectos personales abandonados por la gente, según las imágenes retransmitidas en televisión.

“Oímos un ruido, hubo una estampida. La gente empezó a caer los unos encima de los otros. Tengo sangre de la gente que me cayó encima”, explicó a la AFP. Luca, de 32 años, que estaba en el lugar.

“Fue como una ola, la gente saltaban los unos encima de los otros. Fue realmente un momento terrible, pensamos en lo que pasó en Mánchester”, añadió, en referencia al atentado de hace dos semanas en un concierto de Ariana Grande.

Giulio, otro hincha de la ‘Juve’, explicó haber caído al suelo y que la gente le pasó por encima. “Perdí a todos mis amigos, no sé lo que pasó, no tengo ni idea”.

Otro testigo, Gaétan, un francés, explicó a la AFP haber sufrido “mucho estrés”. “Con todo lo que está pasando es normal, sentimos pánico”, dijo.

Según el prefecto de Turín, Renato Saccone, citado por los medios italianos, “la causa principal fue el pánico pero para comprender qué lo provocó habrá que esperar un poco”.

La plaza San Carlo recuperó rápidamente la calma y miles de “tifosi”, los hinchas de la Juve, volvieron a buscar sus cosas.

“Me caí, logré levantarme pero lo he perdido todo, mi teléfono, mi bolsa, todo”, dijo uno de ellos a la cadena de información SkyNews24.

Para los hinchas más veteranos de la Juventus, la estampida del sábado evoca la tragedia de 1985, cuando poco antes de una final de la copa de Europa entre la ‘Juve’ y el Liverpool en el estadio de Heysel (Bélgica) una estampido provocó 39 muertos, la mayoría italianos.

A pesar de ello ese partido se jugó y la ‘Juve’ conquistó su primer título de campeón de Europa. El segundo y hasta ahora último fue el que logró en 1996.

El Real Madrid logró el sábado pro la noche su duodécimo título de Liga de Campeones tras vencer a la Juventus por 4-1, con un doblete de Cristiano Ronaldo y tantos del brasileño Casemiro y Marco Asensio.

El equipo blanco es además el primero que gana dos títulos seguidos en el formato Champions, sumando su tercera corona en cuatro años (2014, 2016, 2017).

AFP

There was an incident in Turin as @juventusfc fans gathered to watch the #UCLFinal. There were injuries, but thankfully not serious! pic.twitter.com/CxB6i1yalL

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) 3 de junio de 2017