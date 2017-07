Senador Ted Cruz llama a los venezolanos a participar en la consulta popular del 16 de julio

El senador Republicano, Ted Cruz , pidió a los venezolanos participar en la consulta popular prevista para este próximo domingo 16 de julio, “Los aliento a todos, a ustedes y a sus familias, a votar en el plebiscito” dijo.

En este sentido, Cruz dió la dirección para que los venezolanos residentes en Texas, puedan apoyar la consulta usando la etiqueta para redes #Elpueblodecide #Unmundosinmordaza y “demostrarle al mundo que apoyamos a los venezolanos y estamos en contra del régimen chavista”, dijo a través de un video en Twitter.

Thank you Senator Cruz @SenTedCruz for being so attentive and involved in favor of the Venezuelan people pic.twitter.com/nbmGbrgdhA

— Esteban Gerbasi (@estebangerbasi) July 13, 2017