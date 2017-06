Miles protestan en Argentina contra violencia hacia la mujer

Miles de personas marcharon por las principales calles de Buenos Aires y llenaron la plaza Primero de Mayo de cintas violetas como símbolo de su lucha contra la violencia hacia la mujer, en una tercera movilización masiva que ha llamado la atención del mundo y que busca generar profundos cambios culturales en el país.

Ante la persistencia de las agresiones contra las mujeres y el aumento de los feminicidios, el colectivo feminista “Ni Una Menos” llevó a cabo su tercera marcha bajo la consigna “Basta de violencia machista y de violencia estatal”.

“No tenemos ni un solo día que no esté marcado por el duelo. La violencia crece a pesar de nuestra lucha, pero tenemos que seguir”, señaló un documento leído por las integrantes del colectivo en la plaza ante miles de mujeres y hombres que asistieron a la marcha. “Nosotros pedimos políticas de prevención y respuesta adecuadas a las víctimas”.

Los organizadores también exigieron una educación sexual adecuada para los jóvenes y la despenalización del aborto con una atención médica segura.

“Ni una menos” es un movimiento que une a las argentinas en busca del respeto de sus derechos. El movimiento surgió en 2015 como una reacción al brutal asesinato de una adolescente y se ha convertido en un movimiento regional con ramificaciones también en Europa.

Antes de la marcha, la Corte Suprema de Justicia reportó que 254 feminicidios fueron cometidos en 2016, y 235 el año anterior. La cifra significa que una mujer es asesinada cada 35 horas en Argentina. Como consecuencia, de estas muertes al menos 244 niños y adolescentes han perdido a sus madres.

Ada Beatriz Rico, presidenta de la ONG Casa del Encuentro, dijo en una reciente entrevista con The Associated Press que más de 80% de los feminicidios no fueron denunciados ni recibieron asesoramiento.

“Estas movilizaciones de ni una menos, hacen que las mujeres que este sus casas y que están atravesando una situación de violencia sepan que no están solas y que pueden avanzar, en ese tema que es tan difícil de poder salir”, añadió.

La fiscalía de la ciudad indicó que fue impuesta una cifra récord durante los cinco primeros meses de 2017, con 8.982 víctimas de violencia. Esto equivale a casi 54% del total de personas asistidas en todo 2016 y a un promedio de cinco víctimas cada dos horas.

El presidente Mauricio Macri puso en vigencia un plan nacional de prevención de violencia contra las mujeres, mientras se sancionaron normas contra el acoso callejero y otra que le quita la custodia de hijos a los condenados por feminicidios agravados por el vínculo.