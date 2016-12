Mijaíl Gorbachov el hombre que perdió un imperio en una Navidad

Agencias

Sin embargo, su sentido del humor es indestructible.

“¡Mira!”, me dice mientras se apoya en un bastón durante nuestro encuentro en Moscú, “¡ahora necesito tres piernas para movilizarme!“

El viejo líder soviético aceptó hablar conmigo sobre un momento que cambió para siempre la historia del mundo: el día que cayó la Unión Soviética.

“Lo que ocurrió con la URSS fue mi drama”, me dice. “Y un drama para todos los que vivieron en la Unión Soviética”, agrega.

“Un golpe de Estado”

El 21 de diciembre de 1991, el boletín de noticias de la televisión rusa abrió con un anuncio dramático: “Buenas noches. La URSS dejó de existir…”.

Sólo unos días antes, líderes políticos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania se habían reunido para disolver la Unión Soviética y conformar una Comunidad de Estados Independientes.

Después, otras ocho repúblicas habían decidido seguir su ejemplo y desafiar a Mijaíl Gorbachov, pues el líder soviético todavía luchaba por mantenerlas unidas en un único Estado.

“Hubo traición a nuestras espaldas. A mis espaldas“, me dijo Gorbachov.

“Quemaron toda la casa para poder encender un cigarrillo. Sólo para llegar al poder”, señala.

“No pudieron hacerlo por medios democráticos. Entonces cometieron un crimen. Fue un golpe de Estado“, aseguró.

25 de diciembre de 1991: Mijaíl Gorbachev renuncia dramáticamente en la televisión estatal. Ahora sí: la URSS ha dejado de existir.

El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov anunció su renuncia como presidente de la URSS.

Ese día, en el Kremlin, la bandera soviética fue arriada por última vez.

“Estábamos en ruta a una guerra civil y yo quería evitarlo”, recuerda Gorbachov.

“El enfrentamiento y la división en un país como el nuestro, repleto de armas, incluyendo armas nucleares, podía haber causado numerosas muertes y causado una inmensa destrucción“, explica.

“No podía permitir que eso pasara. Renunciar fue mi victoria”, le dice Gorbachov a la BBC.

¿Qué hay de Putin?

En su discurso de renuncia, Gorbachov afirmó que, como resultado de la perestroika, un programa de reformas que él impulsó,, la sociedad “había adquirido libertad”.

25 años después, le pregunto si piensa que la libertad está bajo amenaza en la Rusia de hoy.

“Ese proceso (iniciado por la perestroika) no se ha completado”, responde.

“Tenemos que hablar francamente de esto. Hay personas para quienes la libertad es una molestia, no se sienten bien con ella“, indica.

“¿Te refieres a Vladimir Putin?”, le pregunto.

“Tendrás que adivinar a quién me refiero”, responde de forma enigmática.

“Esta es una pregunta que te dejo a contestar“, me señala.

Vladimir Putin es considerado uno de los líderes más poderosos en la actualidad.

En nuestra conversación, Mijaíl Gorbachov evita hacer una crítica directa a Vladimir Putin.

Sin embargo, desliza varias indirectas sobre sus diferencias.

¿Putin alguna vez pide consejos?, pregunto.

“Ya lo sabe todo“, responde sin dudar Gorbachov.

“A todos les gusta hacer las cosas a su manera. ‘C’est la vie‘ (así es la vida), como dicen los franceses”.

Provocación occidental

El expresidente soviético es un duro crítico de la Rusia moderna.

“Los burócratas robaron las riquezas de la nación y comenzaron a crear corporaciones“, señala.

Gorbachov señala, por ejemplo, que uno de los socios más cercanos del presidente Putin y jefe del gigante emporio petrolero Rosneft, influye en asuntos de Estado.

Pese a sus reparos, el exlíder soviético también cuestiona a Occidente por “provocar a Rusia”.

“Estoy seguro de que la prensa occidental, y eso lo incluye a usted, recibió instrucciones especiales para desacreditar a Putin y deshacerse de él. No físicamente, sólo para asegurarse de que se aleje”, afirma.

Gorbachov asegura que la “campaña de descrédito” no tuvo éxito. Todo lo contrario.

“Alcanzó el 86% (de popularidad), ¡pronto será del 120%!“.

Gorbachov con Reagan protagonizaron un inédito encuentro entre las potencias enfrentadas por la Guerra Fría.

La cálida relación de Mijaíl Gorbachov con el fallecido expresidente estadounidense Ronald Reagan allanó el camino para el final de la Guerra Fría.

Entonces, ¿qué piensa Gorbachov del nuevo hombre que se dirige a la Casa Blanca?

“¿Conoce a Donald Trump?“, le consulto.

“He visto sus edificios de gran altura, pero no he tenido la oportunidad de conocerlo en persona, así que no puedo juzgar sus puntos de vista y políticas”, afirma Gorbachov.

Hoy en día, en occidente, muchas personas ven a Mijaíl Gorbachov como una especie de héroe.

Como el hombre que dio libertad a Europa del Este y permitió la reunificación de Alemania.

El líder ruso Boris Yeltsin lidera una protesta en contra de un intento de golpe por parte de militantes soviéticos de línea dura en agosto de 1991.

Sin embargo muchos en su patria creen que Gorbachov es el líder que perdió un imperio.

La vida de Gorbachov

1931: Nació en la localidad de Privólnoye, en el oeste de lo que era la URSS

1955: Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Moscú y se hizo miembro del Partido Comunista

1970: Se convirtió en el Primer Secretario del partido en la ciudad de Stávropol

1980: Llega a ser miembro titular del Politburó comunista soviético

1985: El Politburo lo elige Secretario General del Partido Comunista

1987-1989: Impulsa las reformas conocidas como “glasnost” (apertura) y “perestroika” (reestructuración)

1987: Firma un tratado de desarme nuclear con Estados Unidos

1990: Acuerda la reunificación de Alemania tras la caída del Muro de Berlín en 1989

1991: Es detenido durante el golpe abortado por los radicales rusos en agosto, luego renuncia a la presidencia en diciembre

Los cantos soviéticos

¿Acepta usted alguna responsabilidad por la caída de la URSS?, le pregunto a Gorbachov.

“Lo que me molesta es que, en Rusia, la gente no entiende suficientemente lo que me propuse lograr y lo que realmente hice“, responde.

“Para el país y para el mundo, la perestroika abrió el camino a la cooperación y a la paz”, afirma el exlíder comunista.

Las marcas del pasado soviético sobreviven en varios países que fueron parte de la URSS.

Al final de la entrevista, Gorbachov y yo nos acercamos a su piano.

Mientras toco algunas melodías, el emblemático comunista canta algunos de sus éxitos soviéticos favoritos.

Estas canciones improvisadas se han convertido en una curiosa pero encantadora tradición después de alguna entrevista con Gorbachov.

Al hombre que cambió el mundo con su perestroika le encanta tararear.

La Unión Soviética pasó en un abrir y cerrar de ojos.

¿Cuántos son 70 años comparados con los imperios romanos o otomanos?

Creo que es injusto culpar a Gorbachov o a las repúblicas independentistas de haber destruido el imperio soviético.

La URSS puede haber sido defectuosa desde el principio: económica, política e ideológicamente.

Tal vez esto estaba destinada a ser una superpotencia de corta duración.

O tal vez el resto del mundo fue el que se equivocó.

