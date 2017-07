Leopoldo López y todos los presos políticos venezolanos merecen libertad

Jul 8, 2017 10:44 pm

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton se pronunció este sábado respecto a la medida de arresto domiciliario que otorgó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al líder de Voluntad Popular y aún preso político, Leopoldo López.

“Estoy feliz de ver que Leopoldo López se reunió con su familia. Él y otros presos políticos en Venezuela merecen su libertad”, escribió en su cuenta en Twitter.

I’m happy to see Leopoldo Lopez was reunited with his family. He and other political prisoners in Venezuela deserve their freedom.

