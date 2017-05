La exhibición “El Helicoide, from mall to prison” en el New York Center for Architecture (fotos)

May 13, 2017 12:56 pm

“El Helicoide, from Mall to Prison” es una de las tres exhibiciones que actualmente se presentan en el famoso New York Center for Architecture. Se inauguró el pasado 9 de mayo y estará en cartelera hasta el 13 de julio de 2017.

Por lapatilla.com

Es en sí misma una travesía alucinante, muy difícil de creer, tal como dice la carteleta de la exhibición “El Helicoide, construido a finales de los años 50 como un centro comercial de vanguardia, nunca fue terminado y pasó décadas de abandono, con proyectos privados y públicos fallidos y ocupaciones informales hasta que la policía de seguridad nacional lo asumió en 1985. Ahora en ruinas, el edificio resume los sueños utópicos de la modernidad y su realidad distópica, presentando finalmente el lado oscuro de la modernidad en América Latina”

Demás esta decir, que los curadores de la exhibición lo enfocan desde la perspectiva arquitectónica, porque si incluyeran la violación de los derechos humanos que se dan en ese recinto, las lágrimas de los visitantes harían un río que teñiría de rojo las calles de New York (lapatilla.com)

Fotos cortesía de SL.