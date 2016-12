Ronald Balza: Acumulación de poder en manos de Chávez y Maduro permitió uso arbitrario de la renta petrolera

Enrique Meléndez / especial Noticiero Digital / 24 dic 2016.- El economista y profesor universitario Ronald Balza considera que la acumulación de poder en manos del Presidente de la República, en desmedro de la división de poderes descrita en la Constitución, ha alimentado el uso discrecional y arbitrario de la renta petrolera y ha terminado haciéndole “tanto daño al pueblo”.

A continuación la última parte de la entrevista:

¿Cuáles son las perspectivas para 2017? ¿Seguirá disparándose la espiral inflacionaria seguida por nuevos aumentos de sueldos?

-La inflación que estimaba el Fondo Monetario Internacional para el próximo año era de 1 mil 600 por ciento. Esa estimación se hizo hace varios meses atrás, sin incluir esto que acaba de pasar y sin tener información del BCV porque el BCV no publica cifras desde hace más de un año.

-El FMI estimaba también – una estimación verdaderamente dura, difícil – una caída del PIB de -10%; que ahora podemos considerar peor. La caída del PIB ahora va a ser mayor porque, como te digo, hay negocios que fueron destruidos. Al no haber efectivo la actividad comercial en diciembre cayó y la recuperación no va a ser inmediata. Por supuesto, el Presidente va a ordenar aumentos de sueldos. Pero esos aumentos en términos nominales no compensan el aumento de la inflación. Pueden seguir destruyendo empresas. Pero no van a impedir que el poder de compra se siga perdiendo.

-Desafortunadamente, esos aumentos para nosotros no resuelven unos problemas pero agravan otros. Yo creo que el Presidente debería tomar medidas adicionales a los aumentos de salarios que tengan que ver con transparencia fiscal. Ir a un solo tipo de cambio, sobre todo, no contemplar un tipo de cambio a diez bolívares. Entre otras cosas, esa tasa de cambio introduce una amenaza permanente de arbitrariedad, como lo hemos visto hasta ahora. Si el gobierno no hace estas cosas, las perspectivas van a ser todavía peores de las que teníamos, que ya eran bastante preocupantes.

Chavistas y opositores hablan de acabar con el rentismo. ¿Por qué es tan difícil hacerlo?

-Bueno, una de las razones tiene que ver con el poder. El rentismo da poder a quienes tienen acceso a los recursos que depara el petróleo. El presidente Chávez hizo uso extensivo del rentismo porque le tocó un boom petrolero, y lo administró de una manera completamente discrecional y arbitraria. Algo que le permitió concentrar el poder. No solamente de las instituciones sino durante las elecciones. El petróleo le permitió hacer repartos, y aumentar el consumo de muchas personas. Solamente por su decisión unilateral.

-Ahora, el presidente Maduro está haciendo algo similar pero en tiempos de escasez. Está utilizando el ingreso petrolero que le queda para mantener a un grupo en contra de otro, y se está resistiendo de una manera preocupante a hacer cualquier cambio, en términos de transparencia fiscal y de los manejos del recurso del petróleo. Eso ha sido uno de los grandes problemas durante los últimos años; que han agravado los que ya teníamos antes. Porque los problemas del rentismo de nuestro país tienen décadas ocurriendo.

-Lo que ha sucedido es que en nuestro caso ha sido más destructivo ahora que antes; porque para conservar el poder el presidente Chávez y, luego, el Presidente han creído que es esencial destruir buena parte de las actividades privadas del país, y la concentración ha terminado en manos del partido de gobierno que usufructúa el ingreso petrolero.

¿Cómo acabar con el rentismo?

-El daño que ha hecho este sistema, en términos de la acumulación de poder, debería convencernos que por la supervivencia de cada uno el poder debería dividirse; que no es que quien llegue al poder lo conserva y destruye al resto mientras pueda sino que el poder debe dividirse en la práctica, yendo más allá de la letra de la Constitución.

-La Constitución habla muy claramente de la división del poder, y subordina, claramente, al Ejecutivo en sus decisiones de gastos al Legislativo y obliga al Tribunal Supremo de Justicia a respetar ese criterio de división de poderes, y obliga al BCV a hacer todo para proteger el valor del bolívar, sin subordinarse al Ejecutivo. Pero, finalmente, aunque la letra de la Constitución lo establece, el poder está concentrado en unos pocos.

-Si no hay el convencimiento de la necesidad de dividir el poder, para evitar tragedias como las que estamos viviendo; pues, es muy difícil acabar con el rentismo. Yo creo que una de las peores paradojas de este tiempo es que se tenga el poder para hablar de la protección del pueblo, y se le haga tanto daño. Y si alguien verdaderamente cree que en un sistema socialista debería orientarse a la defensa del pueblo, debería protegerlo de que el poder caiga en malas manos. Y el poder ha caído en manos de quien, hablando de socialismo, le ha hecho un daño injustificable a la población más vulnerable.

-La división del poder debería ser una conclusión necesaria y esa división obligaría a que los recursos del petróleo no fueran usados por uno solo, y no fueran usados de un modo irresponsable en el momento en que el petróleo tiene precios altos, y que bueno, todo lo que está en la letra de la Constitución se pueda cumplir. O sea, que el poder se divida y la responsabilidad de su ejercicio sea compartida.

