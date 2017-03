Maduro extiende la vigencia del billete de cien bolívares por quinta vez

El jueves, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Sanguino, anunció el arribó al país del décimo cargamento de billetes del nuevo cono monetario

El presidente de la República Nicolás Maduro anunció este viernes la quinta extensión de la vigencia del billete de Bs. 100, cuya vida se alargará ahora hasta el próximo 20 de abril.

En el programa radial La hora de la salsa, el jefe de Estado cuestionó que los bancos nacionales requirieran de dos meses para calibrar las máquinas que expenden los billetes, por lo que emplazó a la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez, a que evalúe todos los aspectos y requerimientos al respecto, junto con el vicepresidente Tarek El Aissami y el ministro para Relaciones de Interior y Justicia, Néstor Reverol.

“Almiranta, dígale al vicepresidente Tarek y al ministro de Interior que investiguen por qué es tan lento el proceso. Cuidado si es una operación morrocoy, que tenemos dos meses calibrando los cajeros para los nuevos billetes. Yo no me creo esa coba, pero por si acaso, he decidido prorrogar por un mes más, hasta el 20 de abril, la vigencia del billete de cien bolívares, para la tranquilidad de los venezolanos; así que firmo el decreto”, explicó Maduro.

Las piezas corresponden a nueve millones de billetes de 5.000 bolívares y 21 millones de los de 10.000 bolívares, que, según Sanguino, contribuirá en la salida progresiva de las piezas monetarias de la denominación de 100 bolívares.

Sanguino añadió que en el mes de abril recibirán en el país cargamentos con billetes de Bs. 1.000 y 2.000, con el objetivo de facilitar las transacciones en la medida que sea incorporada la familia de piezas del nuevo cono monetario.

“Hay procesos que se retardaron por presiones del norte para que no llegaran los billetes y todo eso lo hemos ido ajustando”, dijo Maduro.