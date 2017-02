Las 7 noticias petroleras más importantes de hoy #13Feb

Pdvsa inició investigaciones sobre explosión de oleoducto en Barinas

Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) a través de la División Boyacá adscrita a la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, activó el plan de contingencia para atacar el incendio producido en el tramo del oleoducto ubicado en la carretera vía San Silvestre El Real, en el municipio Barinas del estado Barinas. Un boletín de prensa de la empresa petrolera señala que los trabajadores de las gerencias de Ambiente, Seguridad Industrial, Servicios Eléctricos, Prevención y Control de Pérdidas y Coordinación Operacional acompañados del cuerpo de Bomberos de Pdvsa, los Bomberos de Barinas y otros organismos de seguridad se desplegaron para atender la situación presentada en esta tubería de 20 pulgadas. De igual manera refieren que de inmediato se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente y poder cumplir las normativas y procedimientos. Este evento no ocasionó pérdidas humanas. (Noticia al día)

Misión de China llega a Caracas a evaluar incumplimiento de PDVSA y caída en producción de empresas mixtas

Las indefiniciones en materia cambiaria ocasionaron un freno en las inversiones del sector petrolero durante 2016 y una de las consecuencias se vio en la producción de crudo de las empresas mixtas en Venezuela, que en vez de repuntar en cerca de 100.000 barriles por día como era la meta cayeron en casi 40.000 barriles diarios. De tal manera que se revirtió la tendencia al alza que hubo hasta 2015. La única excepción fue la estadounidense Chevron en Petropiar, que se anotó un ligero repunte; mientras que firmas chinas como Sinopec registraron una contracción y el saldo total de las empresas mixtas es una producción 1,1 millón de barriles por día cuando el objetivo para el cierre de 2016 era estar por el orden de 1,3 millones de barriles por día. Estos problemas en la extracción de crudo, junto a nuevas necesidades de financiamiento por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y de Petróleos de Venezuela, forman parte de la agenda que a partir de este lunes tendrá una delegación china que llega a Caracas a revisar los incumplimientos en los préstamos, según comenta el economista Rafael Quiroz, asesor en materia de hidrocarburos del directorio del Banco Central de Venezuela. El experto señala que cifras preliminares indican que la producción en el primer mes del año continúo cayendo, tanto en lo que compete directamente a PDVSA como a las empresas mixtas, para totalizar un volumen de 2 millones 163.000 barriles por día.

“La única razón que vemos para que el internacionalista Simón Zerpa sea el nuevo vicepresidente de Finanzas de PDVSA es porque conoce los alcances del financiamiento chino y hasta dónde se puede llegar con ellos debido a que tiene su experiencia en el Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela), que es la gran deudor de todos los préstamos que ha otorgado ese país”, dijo Quiroz. Indica que las cifras señalan que la producción petrolera en 2017 tiende a caer. “La información que disponemos es que la producción de enero estuvo en 2 millones 163.000 barriles por día”, indicó. (Petroguía)

Juventud Petrolera comprometida en consolidar la PDVSA indestructible

Juventud Petrolera nuevamente da un paso al frente para ratificar su compromiso con la Patria y se unió, este domingo, a la marea popular que desde tempranas horas se congregó para celebrar el 203° aniversario de la Batalla de La Victoria, liderada, junto a José Félix Ribas, por jóvenes patriotas que sellaron con su vida el actual disfrute de la libertad y la autodeterminación. Como un miembro más de la fuerza laboral que mueve nuestra principal Industria, el presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) Eulogio Del Pino, manifestó estar complacido de acompañar a la vanguardia debutante petrolera. “Es una juventud pujante que siempre está en el frente de batalla, con nuevas ideas, que se encarga, no sólo de su responsabilidad de trabajo, sino también de ser frente político, revolucionario, rodilla en tierra”. En tal sentido, Del Pino destacó que “el futuro de PDVSA está en manos jóvenes y así quedó ratificado en la nueva Junta Directiva; eso no lo había hecho antes ningún otra empresa, el hecho de que parte de su cuadro directivo esté representado en jóvenes no mayores a 30 años y estoy seguro que con sus acciones certeras y las respuestas que desde ya están ofreciendo, marcarán el éxito de este Golpe de Timón”. Asimismo se pronunció Ender Lunar, trabajador adscrito a la gerencia de Mantenimiento de la División Ayacucho. “Esta movilización representa la gran victoria de los jóvenes de todos los sectores productivos del país que estamos conmemorando la gran batalla que, en su momento, dio respuesta a elementos contrarios a nuestra libertad. Fueron un grupo de muchachos resteados que lucharon y ganaron como hoy en día debemos luchar y ganar nosotros”. Ratificando el compromiso de la nueva generación laboral en la transformación definitiva de PDVSA, Juan Jesús Guaraguaima, de la gerencia de Ambiente de Palmichal, señaló que “hoy somos los jóvenes petroleros quienes acompañamos a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y a nuestro presidente de PDVSA en esta nueva lucha contra la Guerra Económica y el sabotaje impuesto por la oligarquía, es por eso que está en nuestras manos los destinos de la principal Industria nacional”.

Finalmente y en consonancia a la tarea histórica de conducir el camino definitivo de vincular completamente el potencial petrolero al servicio del bienestar social, el coordinador de la Juventud Petrolera, Edgar Blanco, comentó que “los jóvenes petroleros somos punta de lanza, acompañando al Motor de Hidrocarburos y a nuestro presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, en esta gran misión de marcar el cambio de rumbo de nuestra principal industria hacia una verdadera empresa socialista, dirigida por la juventud y en consonancia de la voluntad popular y el sueño de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez”. (RNV)

XV reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela se instala este lunes en Caracas

La XV reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela para revisar el avance de la agenda económica de cooperación binacional, se instalará este lunes en la ciudad capital. Previo a este encuentro, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, y el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio del Pino, se reunieron este domingo con representantes de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), reseñó nota de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN). Del Pino informó sobre este encuentro a través de su usuario de Twitter y adelantó que con la instalación de XV reunión comienza una ardua jornada de trabajo para abordar temas de interés binacional. El pasado 18 de enero, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que en esta reunión se acordarán mecanismos para fortalecer el proceso de industrialización nacional.

“Se acordarán las rutas para la traída a Venezuela de los más modernos equipos y tecnología para un proceso profundo de convertibilidad industrial del aparato productivo de la nación”, adelantó el Presidente en la rueda de prensa que ofreció en enero pasado en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano. En su encuentro con los medios, Maduro ratificó su compromiso de cooperación con China y manifestó que la relación entre ambas naciones seguirá fortaleciéndose este año. “La cooperación con China marca pauta en el mundo. En 2017 volará alto está relación. Con China seguiremos fortaleciendo todas las relaciones comerciales, políticas, humanas, diplomáticas, económicas, culturales, energéticas y tecnológicas”, enfatizó. China y Venezuela comenzaron relaciones diplomáticas en 1974, pero fue en 1999 cuando el Comandante Hugo Chávez las elevó a un nivel estratégico, lo que permitió avanzar en el desarrollo de proyectos de gran envergadura. En 2001 se creó la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China, y desde entonces se ha logrado un perfeccionamiento constante en las relaciones, que ha suscrito en 16 años más 480 acuerdos en diferentes áreas de asociación estratégica, que permiten un desarrollo compartido entre ambos países. (VTV)

Libia inaugura una nueva plataforma marítima de extracción de petróleo

La petrolera italiana ENI y la Compañía Nacional Petrolera (NOC) libia estrenaron una nueva plataforma marítima de explotación y carga de petróleo situada a escasos kilómetros de la costa.

Así lo reveló hoy la propia compañía petrolera libia en un comunicado en el que explicó que la plataforma comenzó a ser instalada en mayo pasado y reveló que la primera carga de crudo se realizó el sábado. (Agencia EFE)

Países productores coordinarán la estabilización del mercado petrolero

La ministra para Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó este domingo que los países productores de crudo acordaron reforzar una coordinación conjunta para el desarrollo del acuerdo de recorte suscrito el año pasado entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y productores externos. La información la dio a conocer a través de su cuenta @DrodriguezVen en la red social Twitter donde añadió que los gobiernos “de países productores seguiremos coordinando para estabilizar el mercado petrolero y tener buen impacto en la economía global”. La vocera de la diplomacia venezolana y el ministro de Petróleo, Nelson Martínez, culminaron la gira de trabajo por países petroleros para evaluar el avance del acuerdo suscrito el año pasado entre países OPEP y no OPEP, reseñó AVN

Durante su visita el sábado a Argelia, la delegación venezolana sostuvo reuniones con el ministro de Energía de ese país, Noureddine Boutarfa, y con el canciller, Ramtane Lamamra. “Cerramos esta fructífera y positiva gira en Argelia donde hemos hecho las consultas y continuaremos con la coordinación conjunta”, subrayó Rodríguez en la mencionada red social.

El 30 de noviembre del año pasado, los países pertenecientes a la OPEP acordaron recortar 1,2 millones de barriles diarios (MBD) en su producción y mantener un techo conjunto de 32,5 MBD a partir del 1º de enero de 2017. A este acuerdo se sumaron 11 países externos al grupo, que se comprometieron a reducir el bombeo conjunto en 558 mil barriles, para fijar una cuota de reducción global de un millón 758 mil MBD. La canciller Rodríguez y el ministro Martínez visitaron en esta gira Omán, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Irán, Rusia y Argelia. (El Universal)

El suministro mundial de crudo cayó un 1,3 % en enero, según la Opep

Un comité de países de la OPEP y otros que no pertenecen a la organización, encargado de supervisar el cumplimiento de un acuerdo global para reducir la producción de petróleo, se reunirá por primera vez en Viena el domingo. En a imagen, una bandera con el logo de la OPEP antes de la reunión en Viena, Austria, 10 de diciembre de REUTERS/Heinz-Peter Bader El bombeo mundial de crudo cayó en enero pasado un 1,3 % respecto al mes anterior, lo que refleja que el reciente acuerdo entre numerosos países productores para estabilizar los precios está funcionando, confirmó hoy la OPEP. “Los datos preliminares indican que el suministro mundial de petróleo en enero de 2017 cayó en 1,29 mbd (millones de barriles diarios) hasta una media de 95,75 mbd. La disminución se debió a una menor producción de crudo de la OPEP y de los (países que) no (son de la) OPEP”, afirmó la organización en un informe emitido desde su sede en Viena. Esta caída de la producción es, sin embargo, inferior a los 1,5 mbd a los que se refirieron a finales de enero varios ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un encuentro mantenido en Viena. Con el recorte registrado, la oferta de crudo en el mercado internacional está ahora 460.000 barriles por debajo de hace un año, precisó la OPEP. El pasado diciembre, los 13 países de la OPEP y otros 11 grandes productores decidieron retirar del mercado 1,8 millones de barriles diarios durante los seis primeros meses de 2017, en un acuerdo “histórico” que buscaba elevar unos precios presionados a la baja durante dos años por el exceso de oferta. En su actual informe sobre la situación del mercado petrolero, los analistas de la OPEP dijeron -de acuerdo con fuentes secundarias- que los países miembros del grupo retiraron en enero en total 890.000 barriles de crudo al día. (La Patilla)

