Las 7 noticias económicas más importantes de hoy #30Jun

BCV coloca banda móvil entre Bs 2.310 y 2.970 para Dicom

Este viernes a las cuatro de la tarde cierra la sexta subasta Dicom abierta por el Banco Central de Venezuela (BCV) este jueves y cuya corrida se realizará el lunes. Tal y como estaba previsto desde la cuarta subasta, los operadores cambiarios pertenecientes a la banca privada se sumaron al Dicom que para la sexta subasta tendrá una banda móvil monitoreada que se ubica en un límite inferior de Bs 2.310 por dólar y el superior en Bs 2.970. Las nuevas instituciones participantes en el Sistema cambiario son Mercantil, Provincial, Nacional de Crédito y Banplus y participan luego de recibir el instructivo respectivo, según lo establecido en los convenios cambiarios 20 y 31 emitidos por el Banco Central de Venezuela (BCV). De esta manera, esas entidades privadas se unen a la banca pública, con lo cual las autoridades del Dicom esperan darle una mayor fluidez y transparencia al proceso de subastas semanales. Según el Artículo 2 del Convenio Cambiario número 20, “Las personas naturales mayores de edad residenciadas en el territorio nacional y las personas jurídicas domiciliadas en el país, podrán mantener en cuentas a la vista o a término en bancos universales regidos por el Decreto (…), fondos en moneda extranjera provenientes, entre otros de carácter lícito, de la liquidación de títulos denominados en moneda extranjera emitidos por la República Bolivariana de Venezuela y sus entes descentralizados, o por cualquier otro ente, adquiridos a través del Sistema (…), administrados por el Banco Central de Venezuela, a efecto de lo cual, las mencionadas instituciones bancarias quedan autorizadas a recibir dichos depósitos”. En el Convenio Cambiario número 31 se encuentran las disposiciones relacionadas con las instituciones financieras y en el artículo 1 indica que “… Los bancos microfinancieros regidos por el Decreto (…), quedan autorizados para abrir cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional, en los términos previstos en el Convenio Cambiario N° 20 del 14 de junio de 2012, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.002 del 6 de septiembre de 2012, y en la normativa que lo desarrolla. En consecuencia, toda referencia a bancos universales contenida en la normativa cambiaria asociada al mantenimiento de cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional, comprende igualmente a los bancos microfinancieros. Atendiendo estas disposiciones la banca privada ha dado a conocer a través de sus portales web los requisitos para la apertura de las cuentas en moneda extranjera. Entre los recaudos a presentar para la apertura de la cuentas, tanto personas jurídicas como naturales, se encuentran: original y copia legible de la Cédula de Identidad (vigente), original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF), y mantener una cuenta en bolívares con antigüedad no menor a seis meses, estos requisitos varían dependiendo de la entidad bancaria. A estos requerimientos se suman los establecidos por el BCV para participar en el Dicom como: estar registrado en el sistema, el cual se hace a través del portal web www.dicom.gob.ve, Cédula de Identidad, Registro de Información Fiscal (RIF), domicilio y dirección, tener una cuenta bancaria, tanto en moneda nacional como extranjera, en el sistema financiero nacional -ambas cuentas deben estar en el mismo banco- y mantener disponibilidad de fondos en moneda nacional y extranjera que soporten las posiciones ofertadas o demandadas a través del Sistema cambiario. En las subastas, las personas naturales podrán adquirir 500 dólares trimestrales siendo el máximo dos mil dólares anuales. Para las personas jurídicas el máximo mensual, según el BCV, será el “equivalente al 30% del ingreso bruto promedio mensual declarado en el ISRL en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior, hasta un monto máximo equivalente de 400 mil dólares”. (El Universal)

Arribaron al país Bs. 37.500 millones en billetes de 500

Este jueves arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, 75 millones de billetes de 500 bolívares del nuevo cono monetario, que equivalen a 37.500 millones de billetes de bolívares, informó el vicepresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), José Khan. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Khan precisó que este cargamento, proveniente de Inglaterra, es el decimoséptimo vuelo que arriba al país para traer el nuevo cono monetario, anunciado el pasado 4 de diciembre de 2016 por el BCV. “Hay una normalidad de lo que viene siendo la circulación de los billetes de las diferentes denominaciones del cono monetario ampliado. Hemos visto como los cajeros normales se viene ya suministrando billetes de estas denominaciones”, expresó Khan. En este sentido, señaló que los cajeros multifuncionales, utilizados por la banca privada para el depósito y retiro, se están ajustando para que se empiece a procesar el nuevo cono monetario. (Últimas Noticias)

Capacidad utilizada de la industria alcanza un 32,4%

De acuerdo con la Encuesta de Coyuntura de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) la capacidad industrial utilizada se ubicó en 32,4% durante el primer trimestre de 2017. Esto representa una disminución de 3,9% comparado con el mismo periodo del año 2016, cuando llegó a 36,3%. El presidente del gremio, Juan Pablo Olalquiaga, dio a conocer este estudio en rueda de prensa, donde destacó que en las pequeñas empresas, el 91% consideran que la situación es negativa. Esto se debe a que “en la medida que las empresas son más pequeñas les resulta más difícil poder adaptarse a los cambios del entorno, en términos de adquisición de materia prima o de tener diversidad de productos, para modificar su estructura comercial o su estructura de clientes”. Representantes del sector industrial han venido señalando que para incrementar el abastecimiento y el empleo, es indispensable la creación de un clima de confianza que atraiga la inversión privada. Según el documento los sectores que presentaron disminución de empleo fueron: alimentos, caucho y plástico. Como resultado de la caída de la producción y las ventas, el empleo también se vio afectado al punto que 70% de quienes respondieron el cuestionario afirmaron que disminuyó; para 27% se mantuvo igual y apenas 3% refleja que aumentó poco. Igualmente, es necesario destacar que las empresas aseguran que sus costos de producción se han incrementado 731%, lo que revela que también la industria ha experimentado el impacto de la inflación en el país. Sobre la situación de los sectores, los que disminuyeron en su totalidad en la cartera de pedidos son: caucho, plástico y productos no metálicos. Mientras que los sectores de madera, papel, maquinarias de equipos, y automotor, la disminución fue de 50%. El sector que incrementó su cartera de pedidos fue el de equipos eléctricos, informática y óptica con un 25% y metales con 20%. (El Universal)

Todas las empresas de alimentos bajaron la producción

La percepción del sector privado de que la constituyente no resolverá los problemas económicos de Venezuela fue confirmada por la encuesta más reciente sobre coyuntura industrial: 85% de las empresas consultadas considera que la nueva constitución comunal no contribuirá a mejorar la producción ni la productividad del país. Al presentar los resultados de la muestra del desempeño del sector en el primer trimestre de 2017, el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela, Juan Pablo Olalquiaga, manifestó que los industriales no pueden mostrar confianza en una asamblea nacional constituyente integrada por personeros gubernamentales que, con sus políticas y controles, han destruido el aparato productivo. En la encuesta llama la atención que el 15% restante de los consultados eligió la opción “no sabe” sobre si la constituyente ayudará a la recuperación económica, lo cual evidencia que nadie se mostró 100% a favor de la iniciativa convocada por el presidente Nicolás Maduro. Al ser consultado sobre el llamado de los sindicatos independientes a una huelga de 48 horas en julio próximo, Olalquiaga precisó que las industrias no paralizarán sus actividades, pero “los trabajadores están en libertad de ir a la huelga, porque ese es un derecho constitucional”, aunque debería realizarse en los portones. Los resultados operacionales y económicos de las industrias durante el primer trimestre de 2017 fueron peores que los de igual período de 2016, en lo que la encuesta revela que 100% de las empresas de alimentos reportó en enero-marzo pasados bajas en la producción, además de los sectores pulpa, papel y madera, caucho y plástico y productos no metálicos y automotor. Los sectores muebles, repuestos de maquinaria y otras industrias de manufactura cayeron 88% en su actividad productiva, seguidos por textil y calzado (87%), y productos químicos y farmacéuticos con 75%. En cuanto al volumen de producción, 84% de las empresas asegura que sus operaciones disminuyeron, mientras que 6% reporta que aumentaron poco y 9% se mantuvo igual. Entre los 3 primeros meses de 2017 y el mismo lapso del año anterior el renglón de las ventas también cayó, lo cual fue confirmado por 80% de las firmas consultadas y solo 11% obtuvo un aumento de sus colocaciones en el mercado. Las empresas señalaron que sus costos de producción aumentaron 731%, lo cual evidencia el impacto de la inflación en el país. El presidente de Conindustria sostuvo que las divisas subastadas en el sistema de divisas de tipo de cambio controlado, Dicom, son insuficientes para que las empresas adquieran las materias primas e insumos necesarios para sus procesos. Descartó la venta de divisas del sector al Dicom, pues “las industrias están pendientes es de recibir divisas para sostener sus procesos productivos, no para venderlas en el Dicom”. (El Nacional)

Fortalecen alianza con Bolivia para el impulso de la minería nacional

El ministro para Desarrollo Minero Ecológico, Jorge Arreaza, conversó este miércoles, mediante una videoconferencia, con el ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, Félix Navarro, para intercambiar experiencias con la nación bolivariana que contribuyan al desarrollo del Motor Minería. “El gobierno y el pueblo bolivariano agradece al ministro Navarro esta oportunidad para que intercambiemos experiencias en el desarrollo y la organización de la actividad minera. Nosotros estamos asumiendo con un nuevo impulso la minería en Venezuela” dijo el ministro Arreaza. Por su parte, el ministro Navarro ratificó toda la disposición del presidente de Bolivia, Evo Morales, para apoyar a Venezuela en los planes impulsados en el Arco Minero del Orinoco, decretado por el Ejecutivo Nacional como zona estratégica de desarrollo para diversificar la economía. El ministro Arreaza subrayó la importancia de estudiar la experiencia minera de Bolivia para fortalecer en Venezuela mecanismos jurídicos y legales que potencien la actividad minera nacional. “Nosotros sabemos de la fuerza que tienen las organizaciones mineras en Bolivia. Tienen desarrollo de minerales afines a los de los venezolanos (…) sabemos que tienen muchas luces que darnos” indicó Arreaza. En tanto, el Ministro Navarro informó que enviará a Venezuela toda la información técnica y jurídica que sustenta la actividad minera en Bolivia. Las delegaciones de Venezuela y Bolivia también prevén conformar una mesa de trabajo para revisar los instrumentos legales de la actividad minera boliviana, con la finalidad de usarlos como referentes para el fortalecimiento competitivo de la seguridad jurídica y el marco legal que requiere el sector minero venezolano para su desarrollo. Además del ministro Arreaza, en la videoconferencia estuvieron el viceministro de Exploración e Inversión Ecominera, Víctor Cano, el presidente de la Misión Piar, José Ortíz y el representante de la embajada de Bolivia en Venezuela, Javier Socojayo. El Gobierno Bolivariano se ha reunido en el transcurso de los últimos meses con diversas naciones que poseen amplia experiencia en la minería, para la exploración y explotación de minerales como una fuente de riqueza alternativa al petróleo. (El Mundo)

Venezuela mostró su potencial productivo en República Dominicana

Un total de 11.287.340 dólares en intenciones de negocios se concretaron en la edición del programa Venezuela Exporta realizada en Santo Domingo, República Dominicana, del 21 al 23 de junio, en donde participaron más de 80 empresas productivas venezolanas que buscan nuevos nichos para colocar sus productos. El sector que más éxito tuvo en los encuentros empresariales que se desarrollaron durante estos tres días fue el de Alimentos que logró captar USD 3.375.000 que representa el 30% de los potenciales negocios con empresarios dominicanos en esta edición de Venezuela Exporta, mientras que el rubro de Insumos Industriales estuvo un poco por debajo con USD 3.294.900 para el 29% del total de las intenciones de compra. Por su parte, las empresas del sector Construcción lograron un monto importante de negociaciones con 2.905.340 dólares que abarcan el 26% del monto concretado en Santo Domingo, mientras que de los rubros Salud, Tecnología y Envases cubrieron el 7%, 5% y 3% de la suma negociada por las empresas que participaron en este Venezuela Exporta. La nutrida delegación de empresarios venezolanos que participaron en esta edición sellaron más de 80 encuentros de negocios con sus contrapartes en República Dominicana. Así este programa, impulsado por el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) y su política de promoción de exportaciones, cumplió en Santo Domingo otro destino de su agenda 2017, luego de que en enero de este año los cancilleres los dos países se reunieran. Con la realización del Venezuela Exporta en Santo Domingo se estrechan lazos en el ámbito comercial que tienen como antecedente importante el acuerdo comercial y complementación productiva suscrito por los países en el año 2002. En la inauguración de este programa que también contempla degustaciones de café, ron y chocolate, estuvo presente el Ministro de Relaciones Intergubernamentales de República Dominicana, Miguel Mejías. Además, en esta edición se presentó una conferencia a cargo de la subgerente de Negocios e Inversión del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, Natalia Vázquez, quien explicó las ventajas logísticas, geográficas, económicas, políticas y aduaneras de invertir su país. Adicionalmente, el Ministro de Industria de la República Dominicana, Nelson Toca Simó, visitó la exhibición de Venezuela Exporta y se reunió la vicepresidenta Ejecutiva de Bancoex, Deborah Mendoza. Además, en esta edición se presentó una conferencia a cargo de la subgerente de Negocios e Inversión del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, Natalia Vázquez, quien explicó las ventajas logísticas, geográficas, económicas, políticas y aduaneras de invertir su país. Adicionalmente, el Ministro de Industria de la República Dominicana, Nelson Toca Simó, visitó la exhibición de Venezuela Exporta y se reunió la vicepresidenta Ejecutiva de Bancoex, Deborah Mendoza. (Últimas Noticias)

BCV recibe 250 kg de oro de la pequeña minería

El ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Jorge Arreaza, informó que este jueves llegaron a las bóvedas del Banco Central de Venezuela 250 kilogramos de oro. A través de su cuenta en Twitter, el ministro señaló que los recursos serían utilizados para la inversión social en todo el país. Los recursos auríferos provienen de la pequeña minería, informó Arreaza. Entre el 18 de abril y el 18 de mayo de este año, el Estado le compró una tonelada de oro a la pequeña minería, a precio justo, se lee en los medios sociales del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico “Con la pequeña minería legalizada y organizada estamos dando duros golpes al contrabando del oro, identificamos algunos actores”, ha dicho el ministro (El Mundo)

