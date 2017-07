Las 10 noticias petroleras más importantes de hoy #30Jun

Gas Comunal incrementa flota de vehículos para fortalecer distribución

Gas Comunal implementó medidas para ampliar la distribución de gas doméstico en presentaciones de cilindros y tanques estacionarios. De acuerdo con información publicada en nota de prensa, esta semana se realizó la entrega de 70 vehículos en las instalaciones del Club de Yagua de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa). La asignación corresponde a 50 chutos para Flota Primaria, modelo HOWO, marca SINOTRUK que serán articulados a las cisternas contentivas de gas licuado de petróleo (GLP), las cuales tienen una capacidad de 2 mil 500 galones, y para Flota Secundaria 20 camiones, modelo HOWO, con capacidad para transportar 222 cilindros cada uno, a fin de beneficiar a más de 6 millones de familias. La actividad estuvo presidida por la vicepresidente ejecutiva de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), vicealmiranta Maribel Parra; el vicepresidente de Gas, César Triana; el presidente de Gas Comunal, G/B (Ej.) Taylor Rodríguez; acompañados de Junta Directiva de la filial; la Juventud Petrolera; así como representantes de ZODI Carabobo, el Poder Popular y la clase trabajadora petrolera y gasífera. El presidente de Gas Comunal informó que la flota primaria y secundaria fue adquirida gracias a la alianza estratégica con la República China, de las cuales 20 unidades estarán destinadas al estado Carabobo para atender a 2 millones de familias. Asimismo, la estatal gasífera incorpora 42 mil 500 cilindros metálicos y 40 mil compuestos, para cumplir con la meta de entregar un total de 82 mil 500 bombonas de 10 kilogramos. Cabe destacar que esta asignación, tanto de vehículos como de cilindros, se hará para centros de trabajo y Empresas de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC). (El Mundo)

Vicepresidente de Pdvsa desmiente escasez de gas doméstico

El vicepresidente de Pdvsa Gas, César Triana, desmintió este miércoles que exista escasez de gas doméstico en el país. De acuerdo con información publicada en nota de prensa, señaló que la producción actual de gas licuado de petróleo (GLP) supera la demanda de consumo. “Producimos unos 50 mil barriles diarios (MBD) de gas licuado de petróleo (GLP) que van por cabotaje a la Planta de Carenero, en el estado Miranda; de ahí es retirado a través de cisternas. El consumo se ha venido incrementando desde el año 1998 hasta la actualidad de 33 a 47 MBD. Sin embargo, nuestra producción se encuentra por encima de esta demanda”, dijo. Señaló que en estos momentos, poseen “suficiente GLP”, en tanto los tanques del Complejo Petroquímico e Industrial General de División José Antonio Anzoátegui se encuentran a máxima capacidad con 500 mil barriles de almacenamiento. Por su parte, el presidente de Gas Comunal, el general de brigada, Taylor Rodríguez, detalló el proceso de distribución nacional de gas domestico. “La distribución de gas en las comunas se ha visto afectada debido a que el transporte del hidrocarburo desde las fuentes de suministro hasta todos los estados del país se realiza vía terrestre por lo complejo de su manejo. Por tal motivo, lo trancazos y las manifestaciones violentas han impedido y limitado el libre tránsito de nuestras unidades, así como la fluidez de la distribución de gas doméstico en las diferente comunidades”, explicó. Asimismo, Rodríguez agregó que desde el mes de abril la empresa ha sido víctima de diferentes ataques a las unidades de flota primaria. “Nuestras cisternas circulan las 24 horas del día en todo el territorio nacional desde las distintas fuentes de suministro de gas hasta los centros de trabajo”, enfatizó. Finalmente, el presidente de Gas Comunal alertó a la población a estar atentos ante los diferentes hechos irregulares que impiden la correcta distribución del producto. “Mientras estén impidiendo el libre tránsito de nuestras unidades; no se va a poder llegar el gas a los centros de trabajo y no vamos a poder llenar las bombonas y así despacharlas a su vez a las diferentes comunidades. Ese es el llamado que hacemos al pueblo venezolano”, dijo. Sobre los rumores del contrabando de gas, Rodríguez aseguró que eran ciertos. “Es innegable también que a través de la frontera, organizaciones criminales se dedican también al contrabando de extracción de este producto; una bombona que con todo el esfuerzo y la visión socialista del Gobierno Revolucionario se vende a 50 bolívares, en la República de Colombia al cambio se tasa en 65 mil bolívares”, denunció Rodríguez. (El Mundo)

“No nos iremos de Venezuela”: Rosneft y PDVSA planean un proyecto a gran escala

Las empresas Rosneft y Petróleos de Venezuela (PDVSA) están planeando un nuevo proyecto conjunto que incluirá también actividades con el gas natural licuado (GNL), informó a Sputnik la vicepresidenta de Rosneft, Vlada Rusakova. “En febrero de 2016, Rosneft y la empresa estatal venezolana PDVSA firmaron un contrato que establece las condiciones principales para crear una empresa mixta con el fin de implementar un proyecto a gran escala de extracción, preparación y monetización de gas natural licuado con el uso de recursos del gas costa afuera venezolano en los campos de Patao, Mejillones y potencialmente Río Caribe”, subrayó Rusakova. Por su parte, el presidente Rosneft, a pesar de la complicada situación económica de Venezuela, aseguró que se seguirá con la implementación de los proyectos concretados. “Vamos a seguir trabajando con Venezuela, en cualquier caso vamos a continuar nuestro trabajo con nuestros socios aquí. Apreciamos mucho este trabajo y no nos iremos de Venezuela”, sostuvo el 21 de junio el presidente de Rosneft, Ígor Sechin. Vamos a seguir trabajando con Venezuela, en cualquier caso vamos a continuar nuestro trabajo con nuestros socios aquí. Apreciamos mucho este trabajo y no nos iremos de Venezuela”, sostuvo el 21 de junio el presidente de Rosneft, Ígor Sechin. (Sputnik News)

Detienen a exdirector del Banco Espírito Santo relacionado con Pdvsa

El exdirector del Banco Espírito Santo (BES) en Madeira João Alexandre Silva, quien también era representante de la entidad en Venezuela, fue detenido por sospechas de corrupción y blanqueo de dinero, informó hoy la Fiscalía lusa. En concreto, Alexandre Silva es sospechoso de los crímenes de “corrupción de agentes públicos internacionales, blanqueo y corrupción activa y pasiva en el sector privado”. Tras ser presentado ante el juez, el detenido quedó en prisión domiciliaria y tiene prohibido contactar con otros implicados en el caso, según informó EFE. Esta detención se produce una semana después de que las autoridades portuguesas registrasen seis domicilios y siete empresas, entre ellas varias entidades bancarias, en Lisboa y Funchal (Madeira) vinculadas al llamado “universo Espírito Santo”. Aunque la Fiscalía no dio más detalles, la prensa portuguesa avanza que las autoridades investigan unas cartas firmadas por el expresidente del BES Ricardo Salgado y otro exadministrador del banco, José Manuel Espírito Santo, en las últimas semanas de vida de la entidad. En las misivas, dirigidas a Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), los dirigentes del BES garantizaban a esta empresa que se le reembolsaría la inversión realizada en títulos de compañías del Grupo Espírito Santo (GES). El GES era el mayor emporio empresarial de Portugal hasta su desplome en verano de 2014 e incluía diferentes actividades de negocio, desde seguros a agricultura y turismo, pasando por el sector financiero. Las primeras irregularidades contables se hicieron públicas en mayo de 2014 y desde ese momento comenzó una caída que acabó afectando también a varias sociedades que formaban parte del Grupo, entre ellas el banco BES, que era su activo estrella. Tras su colapso, el BES tuvo que ser intervenido y dividido en dos partes, una de ellas el Novo Banco, que heredó los activos saludables y fue recapitalizado con 4.900 millones de euros. (Dinero)

Quiroz: Gobierno ha descuidado pozos petroleros que se han podido reactivar

El economista Rafael Quiroz manifestó este viernes que el Gobierno nacional “ha descuidado una gama de pozos petroleros que hemos podido reactivar a costo mucho más bajo que lo que estamos produciendo en la Faja del Orinoco”. Durante una entrevista en Primera Página, transmitido por Globovisión, indicó que en Venezuela “no tenemos recursos financieros suficiente para incrementar la producción petrolera y lo hemos puesto más inversión de nuestra finanza limitada en la Faja del Orinoco”. “Hemos descuidado los crudos convencionales y cerca de 39 mil pozos están esperando para un proceso de recuperación secundaria y la recuperación de esos pozos es con un precio muy por debajo al actual costo de los barriles que estamos sacando de la Faja del Orinoco que son entre un rango de 27 y 34 dólares por barril, es bastante alto”. Explicó que “el mercado petrolero vuelve a estar sobre saturado, hay un sobre oferta petrolera que traspasa el límite de los 800 mil barriles diarios y Venezuela viene reduciendo la producción de crudo y eso nos afecta” Quiroga explicó que el precio del petróleo en los mercados internacionales no se ha recuperado “todo lo que algunos esperábamos que subiera, a pesar de los recortes de la Opep y No Opep, es debido a que le otro lado de la acera algunos productores independientes encabezado por Estados Unidos y Canadá han venido incrementando la producción”. Además dijo que los países miembros de la Opep: Libia y Nigeria también han producido más de lo acordado. Manifestó que esta situación contrarresta el acuerdo de recorte producción petrolera de los países Opep y No Opep. Explicó que en Venezuela históricamente se ha tenido problemas con la distribución de la renta petrolera porque “no han sabido direccionar los ingresos petroleros que ha recibido el Estado por exportación de crudo”. Destacó que actualmente esta situación se “ha profundizado se ha hecho con alevosía. Lo hemos malbarato de una forma muy populista”. “No hemos tenido la visión de cuándo invertir dónde y en qué invertir”, agregó el profesor Quiroga. El experto en petróleo indicó que “hay que reinstitucionalizar” Petróleos de Venezuela (PDVSA), puesto que según explicó se le han adjudicado tareas como “la construcción de casas” que no tienen nada que ver con sus funciones y “la distrae de los objetivos principales”. (Globovisión)

Países OPEP y no OPEP en busca de un mejor precio

Pese a dos significativos acuerdos entre los países miembros de OPEP y aquellos productores independientes, de diciembre 2016 y el de mayo del presente año, que alargó el recorte de producción de 1.8 b/d de crudo hasta marzo del 2018, la reuniones y encuentros no se han detenido, a fin de lograr la estabilidad del mercado global y el repunte de los precios. En esos menesteres trabajan los dos grandes bloques, y ya se ha comenzado a hablar “de aplicar recortes más profundos de crudo a nivel de OPEP, aun cuando se observa que hay que tener mayor claridad de la actual reducción de los niveles de bombeo”, según el ministro de Petróleo iraní, Bigan Zanganeh, quien admite que “hay discusiones en tal sentido y la OPEP debe prepararse para una decisión nueva”. No se les escapa a los productores OPEP lo complejo de avanzar hacia otro recorte, que acordarían sus miembros, así como también, del incremento en los niveles de producción petrolera en EEUU, país que mantiene altos sus inventarios, según Zanganeh, citado por Reuters. Entre tanto, desde Rusia, su ministro de Energía, Alexander Novak, ha sostenido sobre esta materia que se continúa su revisión. Este país no OPEP, acordó el recorte de unos 300 mil b/d, obligaciones que está cumpliendo, “pero que se mantiene atento al mercado”. Los precios marcadores OPEP, WTI y Brent, han subido ligeramente durante la semana, mientras que en el plano interno, el Gobierno de Maduro, está atento a los acuerdos, y ha reiterado que “deben dar estabilidad y control del mercado y a los precios”. (El Universal)

Libia se acerca aumentar la producción de petróleo a 1 millón de bpd

Libia está en el camino correcto para alcanzar su objetivo de aumentar la producción de crudo de 1 millón de bpd para fines de julio, en lo que sería una gran ayuda para su producción de petróleo lisiado y un dolor de cabeza para los demás miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP que están tratando desesperadamente de llamar la por el exceso de oferta con los recortes de producción. La producción de petróleo en Libia, que está exento de recorte de producción de la OPEP contingentes se encuentra actualmente en un máximo de cuatro años, que oscila entre 950.000 bpd y “cerca de” 1 millón de bpd, por encima de cierta 935.000 barriles por día a principios de esta semana, según Reuters informó el jueves citando a una fuente de petróleo de Libia con conocimiento directo del asunto. La fluctuación en la salida de corriente es principalmente el resultado de problemas técnicos y de generación de energía. Se espera que la producción se estabilice en el extremo más alto del rango de 950.000 barriles por día-1 millón de bpd “muy pronto”, según la fuente de Reuters. A principios de este mes, de Libia National Oil Corporation (NOC) dijo que estaba apuntando a llegar a 1 millón de barriles por día de producción a finales de julio. “Producción total de petróleo en Libia a partir de hoy es 830.000 b / d, y que se dirigen un millón de barriles por finales de julio de 2017 como consecuencia un resultado de la reanudación de la producción de la Wintershall y vinculado Abouatiffel campos, así como a partir de 103 A y Nafoora, ”dijo el presidente del CON Mustafa Sanalla en el comunicado de la compañía el 13 de junio. La producción de petróleo de Libia no ha superado la marca de 1 millón de barriles por día desde julio de 2013, debido a los disturbios civiles, las divisiones políticas, y terminales de exportación de petróleo bloqueos. El mes pasado, la producción media diaria de Libia era de 730.000 barriles por día , según las fuentes secundarias de la OPEP, por 178.200 barriles por día en comparación con abril. El aumento de la oferta de Libia y de Nigeria, que también está exento de los recortes acoplado con el crecimiento de los Estados Unidos de esquisto de salida tiene inversores temen que los recortes de la OPEP no son el “lo que sea necesario” que se tardará entre la modalidad de saturación. (Energía 16)

Argentina competirá con Estados Unidos producción por fracking con Vaca Muerta

Vaca Muerta es la principal formación de shale (petróleo y gas de esquisto) de Argentina y una de las más importantes del mundo. Sus características geológicas y la inversión extranjera que está llegando a esta formación hace soñar a los dirigentes de YPF con hacer de Vaca Muerta una fuente de petróleo tan rica y productiva como lo es la Cuenca Pérmica en Estados Unidos. Desde la petrolera argentina YPF destacan que esta formación (al suroeste de Argentina) alberga unos 16.000 millones de barriles de petróleo extraíbles. Ahora, desde la firma argentina aseguran que han alcanzado un punto en la curva de aprendizaje que les permite desarrollar pozos más rápido y de forma más rentable gracias a las nuevas técnicas que están incorporando con la asociación de empresas extranjeras. Algunos de estos pozos son ya a día de hoy con los precios actuales (West Texas a unos 44 dólares) rentables. Su asociación con Petroliam Nasional Bhd de Malasia y otras grandes petroleras internacionales está ayudando a YPF a mejorar en aspectos técnicos y de maquinaria, que permite avanzar al firma argentina en la curva de aprendizaje. Pablo Bizzoto, gerente del departamento de petróleo no convencional en YPF, explica en declaraciones a Gulf Times que “Vaca Muerta es como un gran tren que hemos logrado poner en marcha, y que con el tiempo puede llegar a ser un tren bala. Vamos a ver un gran crecimiento a partir del próximo año”. En la actualidad, sólo algunos de los pozos de esta región se pueden comparar en costes y productividad con los de la Cuenca Pérmica de Estados Unidos, que produce más de dos millones de barriles al día, más del 20% de toda la producción de crudo de la primera economía del mundo. Sin embargo, la mayor parte de los pozos de Vaca Muerta no son rentables con los precios actuales del crudo. YPF, que controla aproximadamente el 40% de la superficie de de esta formación, busca atraer a las mayores empresas petroleras para reducir los costes de producción hasta unos 10 dólares por barril para finales de 2018. “Si llegamos allí, seremos competitivos y lucharemos cara a cara con la Cuenca Pérmica de Texas”, explica Bizzotto. Por ahora, YPF ha logrado reducir sus costes añadiendo secciones horizontales a los pozos verticales. Es decir, se perfora el pozo de forma vertical como se ha realizado tradicionalmente, pero una vez que esta incursión en la tierra alcanza la profundidad requerida se expande de forma horizontal en la formación de shale para seguir extrayendo diferentes formaciones de petróleo de esquisto. Para que los costes caigan hasta los 10 dólares por barril es importante es importante que el alcance horizontal de estas perforaciones superen los 1,5 kilómetros de longitud. Para ello, YPF y Chevron están ya abriendo pozos a través de la técnica del fracking que alcanzan los 2,5 kilómetros de longitud de forma horizontal. Aún así, esta asociación entre la firma argentina y la estadounidense ya está intentando extender la longitud hasta los 3,2 kilómetros, aunque su consecución de forma efectiva probablemente no se logrará hasta bien entrada la segunda mitad de este año, según explica Bizzot. A día de hoy, la producción de petróleo en Vaca Muerta es ínfima si se compara con las grandes formaciones de shale de Estados Unidos. Según la consultora Wood Mackenzie se está produciendo en esta región unos 77.000 barriles al día, mientras que para 2018 se espera que esta cifra llegue hasta los 113.000 barriles por día, todavía muy lejos de los 2,3 millones de barriles diarios que se extraen en la Cuenca Pérmica. (La Comunidad Petrolera)

Para BHP Billiton la inversión de US$20.000M en esquisto en EE.UU. fue un error

El presidente de la minera global BHP Billiton, Jac Nasser, describió este jueves como un error la inversión de US$20.000 millones realizada por la compañía en hidrocarburos de esquisto de Estados Unidos hace seis años. BHP ingresó al negocio del esquisto en el auge de esa actividad en el 2011, e invirtió miles de millones de dólares. La caída de los precios del petróleo desde entonces obligó a la compañía a asumir amortizaciones antes de impuestos por unos US$13.000 millones en este negocio. El fondo de cobertura Elliott Management, que tiene un 4,1% de las acciones de BHP que cotizan en Londres, ha estado tratando de obtener el apoyo de otros accionistas en la compañía para persuadir a la minera con sede en Australia de vender su unidad de gas y petróleo de esquisto. “Si pudiera volver el tiempo atrás, si hubiésemos sabido lo que sabemos hoy, no lo haríamos, por supuesto que no lo haríamos. Pero es imposible volver atrás para estar en esa posición”, dijo Nasser durante un seminario de negocios, en relación a la inversión en hidrocarburos de esquisto. “Compramos exactamente lo que pensábamos que era el negocio, pero el momento no era el adecuado”, explicó. Elliott, un fondo con sede en Nueva York, ha lanzado una serie de críticas contra BHP desde que dio a conocer en abril una lista de cambios que desea que la compañía implemente. La lista incluye la salida del negocio de esquisto, el fin del sistema de cotización doble de acciones, en Londres y en Sídney, y un mayor énfasis en los retornos de los accionistas. (La Comunidad Petrolera)

Fondo China-México apostará 560 mdd a Ronda 2 de petróleo

Citla Energy es la pieza clave para el Fondo China-México (CMF, por sus siglas en inglés) en su apuesta de inversión por los hidrocarburos en el país. Con un importe que ronda los 560 millones de dólares , este año la firma de energía participará en las tres fases de la licitación de la Ronda 2 en México, en busca de adjudicarse los contratos para extraer petróleo en aguas someras y en campos terrestres. En entrevista con El Financiero, César Urrea, director del fondo, señaló que la meta es que Citla se convierta a finales de 2017 en una de las empresas privadas más grandes del sector de hidrocarburos en México, a la espera de que se celebren las rondas y se defina al ganador. El Fondo China-México es un vehículo de capital privado fijo que se creó para movilizar los recursos necesarios para respaldar proyectos surgidos de las reformas estructurales en México. Es administrado por IFC Asset Managment Company LLC (AMC), subsidiaria de la IFC, miembro del Banco Mundial. El capital del fondo asciende a mil 200 millones de dólares y cuenta con una vida de 12 años. César Urrea tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo de negocios, gestión activa de empresas y asesoramiento a firmas en la implementación de mejores prácticas de negocios. ___¿Cuál es el propósito del fondo para los próximos años? ___El plan del Fondo China-México es tener un portafolio de ocho y máximo 10 empresas para invertir durante los próximos cuatro años. Actualmente, además de Citla Energy, tiene una participación en Altán Redes, el consorcio ganador de la Red Compartida. Los sectores en los que buscamos participar están alineados con la transformación del país. El interés del fondo está en sectores relacionados con las reformas estructurales de México que activan el flujo económico tanto en empleos como en inversiones. ___¿Cuáles son los planes de Citla Energy para este año? ___Va a ser un año muy ocupado. Terminamos recientemente el due diligence (auditoría de información) de aguas someras. Me atrevo a decir que en manos de privados sería el campo de las mayores reservas. El Consejo de Citla votó por un acuerdo de asociación formal con la empresa, estamos comprando una participación grande que esperamos concretar en marzo, a la par de las licitaciones de las fases 2.1, 2.2 y 2.3 de la ronda 2, en las cuales participaremos. En la 2.1 nos asociamos con un grupo de prestigio internacional para participar juntos; en la 2.2 nos afiliamos con dos grupos y en la 2.3 vamos como un solo operador porque esa ronda es más terrestre y con campos relativamente más pequeños que en las rondas previas. ___¿Qué divisiones del sector interesan al Fondo? ___El Fondo tiene interés en proyectos de fertilizantes, por el acceso a gas de forma confiable y competitiva que permite la reforma energética, así como electricidad; lo que no nos interesa son las aguas profundas. Sin embargo, también nos atraen divisiones en infraestructura de agua y minería, donde hemos visto desafíos en materia ambiental y social, además de educación, salud, manufactura y servicios. ___¿El Fondo es financiado por firmas de energía solar de China? Aunque la mayor parte del fondo de capital proviene de China, la toma de decisiones es a través de un comité de inversión sin injerencia de inversionistas por eso tomamos oportunidades como Citla o Red Compartida, porque no hay un ángulo chino, pero sí podríamos hacerlo. Urrea estimó que el periodo de incertidumbre económica que se vive en México podría mantenerse hasta la primera mitad del 2017, por ello, anticipó que el primer semestre será una ventana importante para cerrar proyectos, de cara a una nueva etapa incierta ante las elecciones presidenciales del siguiente año en la República Mexicana. Gasolinazo ‘tiró’ venta de combustibles durante enero Puertos aéreos petroleros, los que más caen en pasaje Ganancias de Chevron incumplen expectativas; sus acciones caen 2.10% Fondo China-México apostará 560 mdd a Ronda 2 de petróleo (Entorno Inteligente)

Enviar Comentarios