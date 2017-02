Las 10 noticias económicas más importantes de hoy #13Feb

José Guerra asegura que la inflación superará el 800%

El presidente de la comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, José Guerra, aseguró que este año la inflación en el país superará el 800%.”Este año calculamos la inflación en más de 800%, y ya está comenzando con un aumento de precios brutales”, dijo Guerra en entrevista en Televen.Según Guerra el Producto Interno Bruto disminuyó 15% en 2016, mientras que el índice de consumo cayó 12% en diciembre del año pasado por “la falta de poder adquisitivo de los venezolanos”.Destacó que el Gobierno imprime “dinero inorgánico”. “El gobierno tiene una imprenta que se llama Casa de la Moneda, donde imprimen billete sin respaldo. Es dinero sale a la calle sin respaldo y al comenzar a circular genera inflación: lo que se traduce en una disminución del poder de compra”, dijo Guerra.El Diputado también cuestionó el costo de la caja de alimentos importados de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). “Están vendiendo unas bolsas Clap por dos mil o tres mil bolívares, ahora han transformado esas bolsas en cajas que trae dos paquetes de harina de maíz, pollo, carne, mantequilla, pasta, granos y aceite, a 10 mil bolívares. Si divides 10 mil bolívares entre el tipo de cambio que está a 10 bolívares por dólar, verás que la caja cuesta mil dólares, esa caja jamás puede costar eso. Con mil dólares come una familia de cinco miembros por un mes lo que quiera comer, ahí hay muchas irregularidades”, insistió Guerra.Reiteró la necesidad de eliminar el control de cambio, solicitar financiamiento desde el exterior y desarrollar políticas de subsidio directo a los consumidores. (El Mundo)

Calculan que devaluación del bolívar será de 80% en la tasa Dipro

Tal como indicó recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, se espera que en los próximos días el presidente Nicolás Maduro informe al país sobre el sistema cambiario que estará vigente este año. Aunque no se han dado mayores detalles sobre los anuncios, analistas de firmas nacionales e internacionales descartan que haya grandes cambios.El banco de inversión Torino Capital LLC asegura en su más reciente informe que lo más probable es que se mantengan los dos mecanismos de asignación de divisas que rigen actualmente y que las tasas de cambio sigan sobrevaluadas.“Esperamos una devaluación moderada del tipo de cambio Dipro (divisas protegidas) y un sistema más flexible para la asignación del Dicom (divisas complementarias)”, dijo Francisco Rodríguez, director de la firma.En el documento precisa que se espera que la tasa de cambio del Dipro, ahora en 10 bolívares por dólar, se ubique inicialmente en 50 bolívares por dólar, lo que supone una variación de 400% en el tipo de cambio y una devaluación de la moneda de 80%.Torino reporta que la segunda tasa de cambio, que ronda 690 bolívares, estará en 710 bolívares por dólar el primer trimestre de este año, entre abril y junio ascenderá a 1.195 bolívares y al cierre de 2017 llegaría a 3.806 bolívares por dólar.

Barclays Capital también prevé que este año el tipo de cambio protegido se sitúe en 50 bolívares, mientras que el complementario subirá a 1.235 bolívares por dólar, promedio.Ecoanalítica tiene proyecciones similares. En su informe semanal sostiene que si se mantiene el sistema actual, la tasa prioritaria estará en 50 bolívares por dólar y el tipo de cambio complementario estará más depreciado, alrededor de 1.200 bolívares por dólar.“No obstante, en nuestro escenario optimista, el rescate de ciertos precios relativos, entre ellos el tipo de cambio, desempeñará un papel fundamental; el norte estaría marcado por una unificación del tipo de cambio y el esquema oficial migraría a un solo tipo de cambio, que estimaríamos ronde entre 787,4 bolívares por dólar y 928,97 bolívares por dólar (cerrando en 1.452,5 bolívares por dólar)”, dice el informe.Paralelo sin freno. En sus reportes, las firmas también prevén que el tipo de cambio en el mercado paralelo seguirá en ascenso. Coinciden en que lo más probable es que al cierre del año un dólar en el mercado negro cueste más del doble de lo que vale en este momento. (El Nacional)

Maduro: Me he propuesto un plan para acabar con la guerra del pan

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que se propuso un plan para acabar con la “guerra del pan” en Caracas y en todo el país. “Yo quiero llevarlo (el plan) a todo el país. Yo quiero montar por lo menos 10.000 panaderías artesanales y quiero que la juventud lidere ese proyecto”, dijo en su programa Los Domingos con Maduro. En su programa, Maduro encargó al ministro para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, al presidente del Baco Bicentenario, Miguel Pérez Abad y “a todos los fondos de la república” para “hacer un mapa y desarrollar panaderías integradas”. “Que traigamos las maquinarias de donde haya que traerlas (…) Esto es una guerra y hay que ganarla”, dijo. Durante su programa, Maduro también criticó las largas colas que se forman en las afueras de las panaderías a lo largo de la capital para adquirir pan y lo calificó como parte de la presunta guerra económica que atraviesa el país. No obstante, más temprano el presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina (Fetraharina), Juan Crespo, recordó que se requieren de 120 mil toneladas de trigo panadero para poder satisfacer la demanda.“Actualmente llega una sola embarcación con 30 mil toneladas y no alcanza”, dijo Crespo en entrevista con Televen, a la vez que se preguntó con qué materia prima trabajarían las 10 mil panaderías comunitarias que propone abrir el Gobierno.

1.000 créditos

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este domingo que mil proyectos productivos de la juventud serán financiados por la banca pública, a través del programa Soy joven.“El programa Soy Joven debe llegar directamente a todos los emprendedores y emprendedoras. Emprendedores socialistas porque producen para el beneficio de la sociedad, de la humanidad, de la patria”, expresó, durante el programa “Los Domingos Con Maduro”.A propósito de ello, el Mandatario nacional hizo entrega de dos créditos a jóvenes para proyectos de cría de aves de corral y para la creación de una panadería artesanal.Agregó que debe darse todo el apoyo en financiamiento y ayudas tecnológicas a la juventud de manera directa y sin burocracia. (El Mundo)

Complejo Agroindustrial en Anaco tiene un 90% de avance

El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo constató los avances del Complejo Agroindustrial “Hugo Chávez Frías” y resaltó que este proyecto cuenta con una capacidad instalada para atender desde la producción primaria de implementos agrícolas que necesiten los campesinos y productores hasta la parte agroindustrial.Este Complejo Agroindustrial ubicado en el municipio Anaco del estado Anzoátegui, tiene más del 90% de avance en 5 años de trabajo, en que participan un equipo de expertos y profesionales dijo el Ministro.Resaltó que “en Portuguesa tenemos la dicha de contar con la empresa Guanaguanare; en Villa de Cura, igualmente. También contamos con el Complejo Agrícola de la Planicie de Maracaibo, con la Empresa de Riego Río Tiznados; el Complejo Agroindustrial Turen II y éste importante Complejo Agroindustrial “Hugo Rafael Chávez Frías”, ubicado en el oriente, en Anaco, estado Anzoátegui. Ratificó el titular de la cartera agrícola es “que estos complejos produzcan este año implementos agrícolas, herramientas, agropartes, bombas sumergibles para que el pueblo tenga agua, silos para almacenar el maíz y esto puede lograrse con las posibles alianzas que hagamos con los sectores privados nacionales, internacionales, con el Poder Popular, con empresas de la gobernación y de las alcaldías para poner a operar estos galpones que al final cada uno es una fábrica”.Este complejo puede tener de 30 a 35 fábricas interdependientes y formar parte de la transformación del modelo productivo.

Anaco con una ubicación estratégica y con esta obra próxima a ser una realidad vislumbra que con la consolidación de este complejo agroindustrial se generará miles de empleos y formará a muchos profesionales en distintas áreas.Informaron que las instalaciones del complejo cuenta con una Universidad para formar a los trabajadores y trabajadoras que estarán en estas instalaciones quienes podrán realizar posgrado en metalmecánica que sería único en Latinoamérica ya que contaría con su propio laboratorio y áreas de práctica.Este complejo cuenta con 1400 equipos distribuidos en cada uno de los 23 galpones de procesamiento industrial y 5 edificaciones de áreas administrativas donde se dictará la capacitación tecnológica por parte de la empresa China que ejecuta la obra, detalla la nota del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras. También cuentan con un centro de alojamiento para trabajadores especializados que vendrán al complejo, son 48 habitaciones y un comedor para 1500 personas, contarán además con un laboratorio y unas instalaciones para la práctica.

Motores productivosExplicó que con este Complejo se “sustenta en los 15 motores que el presidente Nicolás Maduro diseñó en la estrategia de transformación del modelo económico”.Estas líneas comprenden: transformación del modelo productivo, las grandes misiones y la culminación de las obras públicas que están en todo el territorio nacional. (El Mundo)

Fetraharina: Hubo más de 300 despidos en el sector panadero en diciembre pasado

El presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina (Fetraharina), Juan Crespo, informó que en diciembre del 2016 hubo 362 despidos en las panaderías ya que los propietarios alegan que no tienen trigo para producir, y por lo tanto, no pueden mantener la nómina de empleados.Explicó que los panaderos se acogen al artículo 72 de la Ley Orgánica de los Trabajadores, con el cual alegan que si la empresa no cuenta con materia prima deben suspender la relación laboral.Crespo reiteró que la cantidad de trigo que trae el Gobierno no alcanza para cubrir la demanda, por eso se mantienen las colas en las panaderías del país.El representante de Fetraharina recordó que se requieren de 120 mil toneladas de trigo panadero para poder satisfacer la demanda. “Pero actualmente llega una sola embarcación con 30 mil toneladas y no alcanza”, dijo Crespo en entrevista con Televen. Se preguntó con qué materia prima trabajarán las 10 mil panaderías comunitarias para los Clap que propone abrir el Gobierno, “¿si no hay trigo para el número de panaderías actual, con qué van a trabajar 10 mil panaderías más?”.Descartó que el gremio panadero mantenga una guerra económica contra el Gobierno, porque en el país nos e produce trigo, necesariamente hay que importarlo, y todo el control de importación y distribución del trigo lo tiene el Estado, puntualizó. (El Mundo)

Repuestos automotores siguen en alza

En lo que va de año, los precios de repuestos y autopartes se han incrementado sustancialmente según se constató durante un recorrido de El Mundo, Economía y Negocios, por varias zonas capitalinas.Los vendedores de repuestos afirman que la diferencia de precios al inicio de este año en comparación con noviembre y diciembre de 2016 son “abismales”, por lo que las ventas han bajado. “Tal vez al alto costo se debe a la escasez de las piezas, porque la producción de repuestos ha disminuido debido a que las partes no se consiguen a nivel de planta porque no hay producción”, señaló Manuel Zerpa, cuyo negocio de artículos automotores se encuentra en Candelaria (DC).Por su parte, Daniela Correa, dueña de un negocio de autopartes en San Bernardirno, comentó que posiblemente el incremento tenga que ver directamente con las divisas. “En los dos últimos meses del año pasado, una correa de los tiempos para un Aveo, por ejemplo, estaba en Bs 35 mil, y en este momento el precio es de Bs 95 mil a Bs 125 mil”, dijo. También aseveró que filtros y bujías están por el mismo orden, es decir, con un incremento evidente porque actualmente los filtros rondan los Bs 14.800, cuando a finales del año mantenían un precio de entre Bs 6 mil y Bs 8 mil. Por su parte, el costo del litro de aceite oscila entre Bs 5 mil y Bs 12 mil, cuando anteriormente estaba entre Bs 2 mil y Bs 3.500. (El Mundo)

Juan Arias: Empresas recuperadas incrementan producción de alimentos

El ministro de Industrias Básicas, Juan Arias, destacó que la participación efectiva de los trabajadores, a través de empresas recuperadas, ha demostrado la capacidad del pueblo organizado para incrementar la producción de alimentos.”Hemos logrado un encadenamiento productivo hermosísimo, con cinco o seis empresas recuperadas, que no tienen patrón, y son manejadas por sus trabajadores”, resaltó este sábado en una entrevista especial de Venezolana de Televisión (VTV).Destacó la participación de estas empresas de producción social recuperadas por sus trabajadores con el acompañamiento del gobierno como la Venezolana de Vidrios (Venvidrio) o la procesadora La Gaviota.”Los trabajadores de La Gaviota me contactaron y me expresaron su disposición de poner a esta empresa a producir, y lo logramos. Y la lucha sigue porque faltan cosas por resolver”, agregó.Por otra parte el Ministro cuestionó el proyecto de ley de Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, que discute la Asamblea Nacional, que a su juicio pretende privatizar empresas del Estado. “Esa ley o ese proyecto es absolutamente perverso. Las comisiones que nombrarán quieren poner las empresas paralizadas en manos del sector privado y dadas las características de esta Asamblea, podrían terminar en manos de Polar”, puntualizó Juan Arias. (El Mundo)

Ministro Torrealba visitó empresas de producción social en Portuguesa

El ministro para el Proceso Social de Trabajo, Francisco Torrealba, realizó una visita a la planta Almacenadora Asoportuguesa y Molinos Nacionales (Monaca) en compañía de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) y la Milicia Bolivariana del estado Portuguesa para conocer el proceso de producción del arroz y la harina, que posteriormente son distribuidos a los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).El ministro Torrealba dijo que este acompañamiento cívico-militar es el resultado de un mandato del Presidente Nicolás Maduro que lo encomendó a visitar las empresas para verificar el funcionamiento de las mismas y determinar junto a los Trabajadores y Trabajadoras los nudos críticos que presenta la Empresa con el fin de para dar respuestas para impulsar la producción.El ministro recibió algunas propuestas de los CPT de ambas Empresas y les informó que las mismas las elevará al Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP) que dirige semanalmente el Vicepresidente Tarek El Aissami para garantizarles soluciones. Además informó a los CPT que a partir de la próxima semana se les estará dando formación académica y política, informó el Miniterio a través de una nota de prensa. Por su parte, Saúl Bohorquez, trabajador de Monaca, dirigió el recorrido por la empresa en cinco puntos estratégicos de la producción y resaltó que la planta está operativa al cien por ciento.Johnny Rodríguez, del CPT de Asoportuguesa, dijo que este recorrido de los Trabajadores y Trabajadoras junto al ministro Francisco Torrealba, en pro de la Soberanía Alimentaria, se da con la finalidad de inspeccionar todas las empresas privadas para garantizar la producción y distribución al pueblo. (El Universal)

Ejecutivo estudia nuevo sistema de precios

El Gobierno Nacional adelanta las medidas de corte económico que anunciará el presidente Maduro en los próximos días y ha avanzado en el nuevo esquema de precios que se instrumentará en el país para enfrentar la escalada en los bienes y servicios, dijo un vocero miembro del mismo.Según se nos aseguró, si bien se ha adelantado en la formulación y aplicación de políticas públicas que permitan ir incrementando paulatinamente la producción general del país, “su distribución y comercialización, en más del 70 por ciento continúa en manos de la actividad privada”, reitera la fuente oficial.Ello ha llevado a repensar desde el Ejecutivo Nacional toda la tarea emprendida desde hace varios meses, según conocimos “por cuanto se admite que toda la normativa legal que tiene que ver con esta materia está siendo bien revisada y se le dará un golpe de timón, incluido por supuesto el tema de la exagerada escalada de los precios en el país, cuya Ley de Precios Justos está en el ojo del huracán”.Se centra el trabajo, sobre todo a lo largo del 2016, “en tratar de evitar las colas, en luchar contra la modalidad del “bachaquerismo salvaje” y en mantener los expendios abastecidos con bienes y servicios producto de las importaciones, a través de las escasas divisas que permitieron la caída de los ingresos petroleros y recurriendo a acuerdos firmados con socios y países amigos”,se añadió.“En el gobierno y en el equipo de sus asesores externos, se tiene bien claro toda la guerra económica y la desestabilización vivida con la manipulación del tipo de cambio, el ataque a la moneda nacional y la extracción del billete de más alta denominación, el desabastecimiento programado de bienes, el bloque financiero internacional y el sabotaje a las transacciones monetarias”, nos precisa nuestro informante, lo que llevó al presidente Maduro “a alertar en no bajar la guardia en el presente año”.Pudimos saber que “hacia lo interno del Gobierno hay distintos equipos trabajando permanentemente este tema, y reportando directamente al Jefe del Estado, Nicolás Maduro”, se nos indicó. Sobre todo a raíz de la creación en enero del pasado año del Consejo Nacional de Economía Productiva, con identificación de 15 Motores y 50 bienes y servicios priorizados, conforme a la Agenda Económica Bolivariana.Empero, en estas tareas también está involucrado directamente el vicepresidente ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, encargado como está por instrucciones del presidente Maduro, de la nueva economía productiva que deje por fuera el viejo modelo rentista y del tema de la seguridad en general del país.Cabe precisar que en 2016, “año muy difícil”, como se ha denominado desde la vocería oficial, igualmente fueron creados en abril de ese año, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción,CLAP, cuya meta es la de alcanzar 6 millones de hogares hacia el último día del mes de marzo del año en curso. Esos Comités vienen siendo revisados, ajustados y perfeccionados con el accionar del Poder Popular organizado y la participación de la FANB, según su coordinador nacional, Freddy Bernal.

En estos menesteres, también por Decreto 2367 de julio 2016, fue creada la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, a cargo del General en Jefe Vladimir Padrino López, “para el impulso, desde las bases del Poder Popular y la unión cívico militar, de los Motores Agroalimentarios, de Producción y Distribución de Fármacos y de la Industria de Productos para la Higiene Personal y Aseo del Hogar” .Para fines del 2016 fue emitida la resolución que permite adquirir a las instituciones creadas por el Estado, del 50 por ciento de la producción nacional, en general, de bienes y servicios, para ser expendidos en lo que denominan las Tiendas CLAP.A principios de 2017, hubo algunos movimientos en el equipo económico gubernamental, con protagonismo ahora también del ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, quien funge además de vicepresidente del área. Y más recientemente, el presidente Maduro tomó la decisión de la carnetización de la Patria, “para afinar aun más las políticas públicas y enfrentar la necesidades y debilidades que existen en las distintas Misiones, para incluir al mayor número de venezolanos y concretar y optimizar la toma de decisiones”, se nos comentó.

Ley de Precios Justos

Nuestro vocero dice que “el Superintendente nacional, Willian Contreras, tendría que disponer de todo un ejército para supervisar, controlar y meter en cintura a cada uno de los especuladores en los expendios y en el aparato productivo en general, a lo largo y ancho del país.Y asimismo, luchar hacia lo interno del Gobierno Central, Regional y Local, ante la corrupción que se va detectando en el día a día dentro del entramado económico general venezolano”.El texto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, de noviembre 2015, “ya es un hecho que se está revisando para instaurar un nuevo sistema de Precios, dado que fue “perforado” por la crisis actual, el que trató de llevarse a cabo hasta ahora. La realidad del país cambió definitivamente y hay que actuar en tal sentido”, se nos aseguró.Como fue pensado en sus inicios, se busca crear las bases de una política integral de precios justos de carácter ético y humanista, que recoja el valor del bien o servicio para el usuario final “y la consolidación del orden económico socialista consagrado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.“El pueblo ha estado desprotegido ante el acaparamiento, especulación, boicot, usura y por prácticas monopólicas, oligopólicas y de cartelización, con un nuevo aliado,como es el “bachaquerismo salvaje”. Eso cambiará radicalmente con el Sistema General de Precios y otras medidas adicionales en estudio, que serán anunciadas por el Presidente”.Se encarará la “aberrante” escalada en los precios y en meter en cintura los margenes de ganancia, los mecanismos de comercialización y los controles a ejercer para garantizar el acceso de las personas a los bienes y servicios a precios justos. (El Universal)

Solo 40% de las habitaciones están reservadas para la temporada de Carnaval

Los carnavales de este año serán recordados por el sector turístico como uno de los peores de la última década. A pesar de que solo faltan dos semanas para el asueto, las reservaciones en los hoteles siguen siendo escasas y representantes del ramo tienen pocas expectativas en que las cifras mejoren.

“Para estos carnavales ha habido muy pocas reservaciones. La ocupación hotelera no supera 40%, una cifra muy grave”, afirmó Julio Arnalde, presidente de la Asociación Venezolana de Mayoristas y Representantes Turísticos.Recordó que en años anteriores las reservaciones para Carnaval comenzaban en diciembre y para esa fecha ya estaban ocupadas entre 80% y 90% de las habitaciones.El directivo agregó que para este asueto también ha caído 28% la venta de boletos aéreos nacionales. “Los hoteles y las aerolíneas siguen a la espera de llamadas con nuevas reservaciones. Este año hay mucha incertidumbre en el sector, no sabemos si a última hora se decretarán más días festivos y se extenderá el asueto”.José Antonio Yapur, presidente del Consejo Superior de Turismo, señaló que en las últimas dos semanas hubo un ligero repunte de las reservaciones. Sin embargo, descarta que el número de clientes que usen los servicios turísticos sea superior al de 2016.Precisó que el sector decayó en abril del año pasado y desde entonces no se ha recuperado. Mientras en Carnaval de 2015 hubo una ocupación hotelera cercana a 75%, en 2016 bajó a 60% y es probable que este año se quede en 40%, promedio.Dijo que entre las zonas donde habrá más presencia de turistas están Higuerote y Los Roques.Reiteró que desde el segundo trimestre de 2016, el turismo ha caído por la pérdida del poder adquisitivo de la gente. “Lo que pasa es que 95% de las personas que hacen turismo en el país son venezolanos, y sabemos que la situación económica no está nada fácil. Para la mayoría de las personas no es prioridad hacer uso de servicios turísticos o viajar, la gente está preocupada por comprar la comida y cubrir gastos básicos”.

Más promociones. El presidente de Conseturismo añadió que debido a la poca demanda de los servicios, este año han surgido más promociones. “En los hoteles están ofreciendo buenas ofertas para incentivar el uso de sus instalaciones. Hay unos que no cobran por los niños y otros que dan la cuarta noche gratis, por ejemplo”.A pesar de las dificultades para adquirir alimentos y artículos de higiene, Arnalde señaló que los hoteles están preparados para atender a los clientes. “Los hoteles siempre han estado en condiciones de recibir a los viajeros, porque en un momento determinado pueden deshabilitar algunos pisos, en función de los insumos que puedan adquirir”.Yapur refirió que para esta temporada hay menos inconvenientes con los servicios públicos. “En Margarita este año no tenemos el problema que hubo en 2016 con los cortes eléctricos. El servicio era muy inestable porque la luz se iba hasta nueve horas al día y, además, teníamos problemas con el suministro de agua, pero eso también ha mejorado un poco con relación al año pasado. Sin embargo, no está tan bien como debería”. (El Nacional)

Pasajes aéreos nacionales se disparan 820% en seis meses

Ante la grave crisis económica que atraviesa el país, la compra de boletos aéreos se ha convertido en un tema bastante difícil.Según lo publicado por el diario Panorama, en seis meses los precios de los boletos aéreos dentro del territorio nacional han subido 820%.Un pasaje entre Maracaibo-Caracas muestra un precio de 45.878,36 para el 11 de febrero. Si el viaje es el día 12 indica que la cantidad a cancelar es Bs. 61.382,52, pero dos días después, se cotiza en Bs. 62.090,52, mientras que al 15 de febrero está a Bs. 72.300,55. Esto refleja que de septiembre a febrero tiene un aumento de 820%.Para la usuaria Cecilia Martínez, esto es un gran problema, “sea para visitar a familiares, por vacaciones, casos de enfermedad o por cualquier otra emergencia, ya no se podrá acudir a la vía del viaje aéreo; porque el costo se hace insostenible”, indicó.Por su parte, el presidente de Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Dante Salvatorelli, informó recientemente al portal El Estímulo que “los costos de los boletos a destinos nacionales han subido alrededor de 50%. Son rutas reguladas que solo pueden sufrir incrementos según lo que apruebe el Estado”.Con respecto a los vuelos internacionales, Salvatorelli indicó que en el último año los precios de los boletos aéreos a destinos internacionales han sufrido un incremento de hasta 400%. (Sumarium)

Sintralcasa: 16.000 trabajadores del aluminio en peligro de perder contrato único

Henry Arias, secretario general del sindicato de trabajadores de CVG-Alcasa (Sintralcasa), se mostró muy preocupado e hizo un llamado a sus homólogos, a no abandonar los ánimos ahora y de velar por la aplicación de este importante acuerdo contractual que agrupa los beneficios de más de 16.000 trabajadores del Aluminio en Guayana.Arias recuerda que haber discutido este contrato único para los trabajadores del sector aluminio, ha sido un gran logro y no se puede perder el esfuerzo de todas las partes participantes.Extendió su llamado ya que observa que cuando entran en la etapa de la aplicación del contrato, cuando deben aplicarse las nuevas fórmulas para establecer cálculos del salario normal para el pago de alguna bonificación, o cálculo de prestaciones sociales, que mejoraron considerablemente.La fórmula de aplicación de la Prima Administrativa, que es una cláusula nueva en la convención colectiva, o la aplicación del cálculo para una pensión de jubilación. cuando estan en esta etapa más difícil del cumplimiento del contrato,se está perdiendo la importancia de las reuniones permanentes, lo que considera como una amenaza para la permanencia en el tiempo del contrato único.Es por ello que Arias extiende su llamado, además de la dirigencia sindical, a Ángel Marcano como presidente de CORPOALUM, para que también facilite los espacios para que se mantenga una mesa permanente, que permita monitorear cada aplicación de cláusula económica o de algún beneficio social.Agregó que hay un compromiso de conformar el sindicato único del Aluminio, haciendo un llamado a sus compañeros secretario generales, a construir las ideas para instalar tan importante estructura sindical o un frente de trabajadores por la defensa del contrato, ya que sería lo más conveniente, en vez de estar cuidando alguna parcela y quedarse viendo como algún gerente de alguna entidad de trabajo aplica alguna cláusula del contrato único, convirtiéndose en juez y parte, irrespetando la existencia del Sindicato.

Observó que esto que viene ocurriendo, matando el esfuerzo de haber logrado la histórica convención única.Henry Arias recordó que las mesas de discusión del contrato formalmente no han culminado, ya que hay el compromiso de hacer el nuevo tabulador de cargos para su aplicación en junio de este año.También dijo que dentro las partes deben construir el flujograma de cálculos del salario normal nuevo para todo el Sector Aluminio, corregir la curva de las tablas salariales, partiendo desde un 16.5% en el primer nivel, sobre el salario mínimo nacional, donde también esta pendiente la culminación del Acta Final y finalmente mandar a hacer la impresión de los contratos para ponerlo en manos de los trabajadores. Para concluir dijo que tienen aún mucho trabajo por hacer, por eso considera prudente no dispersar la unidad de los sindicatos, dijo el secretario general de SINTRALCASA acompañado de su equipo de trabajo. (La Patilla)

633 contenedores de alimentos para los Clap arribaron a Puerto Cabello

Un total de 633 contenedores con kits de alimentos destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) fueron descargados de la embarcación San Antonio, en el muelle 24 de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) en Puerto Cabello.”Para el desembarque de los equipos de 40 pies de altura fueron activados los mecanismos de rigor para descargar la mercancía en el tiempo previsto, garantizando su resguardo en un cien por ciento”, informó Bolipuertos este sábado a través de sus medios digitales. Por otro lado, Bolipuertos informó que estos artículos llegaron a Venezuela provenientes de México, gracias a los convenios sostenidos por el Gobierno Bolivariano con los países del CaribeLos insumos serán consignados por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), de acuerdo a la institución. (El Mundo)

BCV drenó Bs 97,7 millardos durante el 2017

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha drenado liquidez durante el año hasta el pasado 10 de febrero en Operaciones combinadas de mercado abierto por el orden de 97,7 millardos de bolívares, de acuerdo al boletín emitido por el instituto emisor sobre la materia. De este monto, 90,7 millardos de bolívares corresponden a Operaciones de Absorción Extraordinaria, los cuales son aplicados mediante la emisión de subastas a una tasa del 7% a 56 días. En enero se realizaron cuatro convocatorias y en febrero hasta la fecha, se han desarrollado dos, conocimos.Otro de los instrumentos aplicados por el instituto emisor tiene que ver con el “Directo BCV”. Hasta ahora drenó 7 mil millones de bolívares, en 5 convocatorias realizadas en enero y durante el mes de febrero se han desarrollado 2 convocatorias. Este tipo de operaciones de los “Directo BCV”, se realizan a una tasa de interés de 16,5% y 17,0%, a 90 y 180 días, respectivamente.En torno a las Operaciones de Absorción Extraordinaria, hasta el 10 de febrero se habían liquidado un total de Bs 60 mil millones.

Cabe referir que de acuerdo a diferentes análisis sobre la materia de liquidez monetaria, el problema implícito de este mecanismo radica en que indudablemente tiene su costo. Por una parte debe pagarse un rendimiento por los recursos el instituto emisor al amparo de la política monetaria que se aplica y, asimismo, cuando se produce el rescate, los intereses pagados se suman a la liquidez excedentaria.En este sentido, estas acciones hay que llevarlas con sumo cuidado en cuanto a la esterilización la liquidez excedente, como medida de control inflacionario. El BCV realiza este tipo de operaciones para controlar el circulante de dinero y la inflación, se reitera.

Usualmente los bonos se mantienen abiertos para este tipo de operaciones, para las Cajas de ahorro, Fondos de Ahorro, Asociaciones de Ahorro Similares del Sector Público y las asociaciones registradas en las Superintendencia de las Cajas de Ahorro. De acuerdo a la información disponible en el BCV, en estas operaciones participan personas naturales, con la colocación mínima de mil bolívares y máxima de Bs 100 mil; en el caso de las personas jurídicas, el mínimo es mil bolívares y el máximo es 100 millones de bolívares. a través de los Bancos Universales y Bancos Comerciales en proceso de transformación, así como de los Bancos Microfinancieros y Operadores de Valores Autorizados, inscritos en el Registro General del BCV para Operaciones con Títulos.El Banco Central establece que los participantes convocados interesados en adquirir el Instrumento de Inversión “Directo BCV”, sólo podrán presentar una Orden de Compra por plazo. En caso de ser presentada más de una Orden de Compra por plazo, no le será adjudicada ninguna de las órdenes remitidas.Indica el ente emisor que las Entidades no podrán presentar Órdenes de Compra de Ahorristas vinculados a éstas en virtud de una relación de empleo o cualquier vínculo de naturaleza laboral o de otro carácter.Los entes reguladores del sector bancario y del mercado de capitales, llevarán a cabo las auditorías y revisiones que sean necesarias para verificar la adecuación y cumplimiento de las Órdenes de Compra con los términos y condiciones establecidas en las Convocatorias del ente emisor. Durante el año 2016, por concepto de estas operaciones, se liquidaron 707 millardos de bolívares,según cifras disponibles, de los cuales, Bs 647,7 millardos bolívares correspondieron a Operaciones de Absorción y 53 millardos de bolívares a los denominados Bonos “Directo BCV”, indicó el instituto emisor. (El Universal)

