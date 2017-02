Francisco Rodríguez: No hay un planteamiento económico de estabilización sostenible

Según Rodríguez, un enfriamiento en la tensión política, que pase por el diálogo y los acuerdos entre los factores políticos de Gobierno y oposición, propiciaría otro clima económico en el país, y enviaría una señal distinta a los mercados internacionales

El economista Francisco Rodríguez, jefe de la firma consultora Torino Capital LLC, considera que en Venezuela no existe actualmente un planteamiento económico de estabilización sostenible por parte del Gobierno, lo que cual repercute indefectiblemente en la percepción que los mercados financieros tienen del país.

“Lo que se debe abordar es el diseño de una política. Los mercados financiero ven la sostenibilidad de políticas económicas y aquí no ha habido un planteamiento de un programa económico de estabilización sostenible”.

Según Rodríguez, la contracción del PIB en 2016 fue de 17%. Las exportaciones pasaron de 98 mil millones de dólares a 28 mil millones de dólares. El país enfrentó dificultades importantes desatadas por la caída de los ingresos petroleros.

“Essos son los ingresos del país y cualquier país que se enfrente a una caída de 72% de sus ingresos evidentemente va a enfrentar dificultades muy fuertes. Hubo problemas en la conducción de la política económica, sobre todo en materia cambiaria, que no se manejaron muy bien, pero la principal razón para que se haya presentado una contracción económica como la que se presentó en Venezuela tiene que ver con la caída de los ingresos petroleros principalmente”, explicó Rodríguez en entrevista televisiva en Globovisión.

Guerra inexistente

El analista descartó los argumentos del Ejecutivo asociados a la denominada guerra económica y puntualizó que el conflicto político actual en el país, potenciado por el choque de poderes entre el Parlamento y las demás instancias del Estado, complica la posibilidad de financiamieinto y frustra el acceso a los mercados internacioanles por parte de Venezuela.

Rodriguez añadió que otro punto fundamental dentro de los factores políticos que complican la situación económica del país en el exterior, es que el se refiere al cambio en la política exterior de EEUU hacia Venezuela.

“Yo descarto la mayoría de las ideas asociadas la guerra económica, porque no son buenas explicaciones para entender lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero ha habido factores esencialmente políticos que han incidido en el acceso del financiamiento, uno de ellos tiene que ver con la política exterior de EEUU y las investigaciones judiciales que ese llevan a cabo en Estados Unidos que hacen que a Venezuela se le haga difícil obtener mecanismos de financiamiento, que son convencionales y no son problemáticos para otros pases. Hay otro punto y ese es el conflicto político nacional, que afecta la posibilidad de financiamiento y eso genera problemas de acceso a los mercados financieros. La falta de cohesión, cohabitación y coexistencia, y eso no ha ocurrido en Venezuela; los mercados internacionales ven que no hay un clima de confianza”.

Precisó que el hecho de que el Banco Central de Venezuela (BCV) no publique cifras añade otra complicación al panorama.

Rodríguez refirió que cuando formó parte del equipo de economistas que diseñaron un programa de recomendaciones solicitado a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en 2016, el foco de las sugerencias estuvo en la normalización en materia cambiaria, como parte del inicio de un proceso de estabilización macroeconómica.

“Cuando yo trabajé por Unasur el año pasado y trabajamos en una serie de recomendaciones, nos enfocamos en un proceso de estabilización maccroeconómica, que requiere la normalización en el tema cambiario, de precios acordes con la realidad, y una serie de subsidios”, detalló.

Según el economista, una recomendación en materia cambiaria fue la unificación y la flotación de la moneda. “Sin embrago, el gobierno evaluó la propuesta pero se decantó por una política económica distinta”.

Los precios y la realidad

El representante de Torino Capital precisó que la problemática actual del Gobierno en materia económica se debe a que desde el Ejecutivo no existe la disposición para un ajuste de precios acorde con la realidad y cuando ha llevado a cabo alguna medida en ese sentido, las acciones han sido desfasadas.

“El problema fundamental del Gobierno es que no ha querido ajustar los precios de la economía y el precio fundamental en una economía es el tipo de cambio. El Gobierno ha mantenido varios tipos de cambio y no permite que los precios se conviertan en una variable que permita que la economía funcione y se ajuste, tras enfrentarse a una caída de importaciones, restringiendo acceso a los productos, lo que genera una escasez muy grande. Las transacciones se van a otros mercados que están al margen de la ley. El problema es que el gobierno no entendió que tiene que permitir que los precios se ajusten, porque se ha hecho de una forma desfasada”.

Según Rodríguez, un enfriamiento en la tensión política, que pase por el diálogo y los acuerdos entre los factores políticos de Gobierno y oposición, propiciaría otro clima económico en el país, y enviaría una señal distinta a los mercados internacionales.

“Crear transparencia en la presentación de cifras y explicárselas a los mercados, una mejor comunicación, es fundamental. Bajar la tensión política, porque eso va lograr que el país tenga acceso a créditos y mas confianza. Es medular resolver el problema del acceso al financiamiento”.