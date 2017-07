Fedecámaras Bolívar pide que no sancionen a empleados que se sumen al paro cívico

A través de una nota de prensa la alcaldía del municipio Caroní informó que serán revocadas las licencias de actividades económicas a comerciantes que acaten el llamado a paro

Pableysa Ostos-Bolívar

@PableOstos

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció este lunes un paro cívico nacional el cual debe ser cumplido por 24 horas. En el estado Bolívar, al sur del país, el comité ejecutivo de la Federación de Camáras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecamáras) sostuvo una asamblea este martes de cara a la convocatoria de paro cívico.

A través de un comunicado dirigido a las Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción del estado Bolívar, exhortaron a todos los gremios empresariales del estado Bolívar a respetar la decisión de los trabajadores, sindicatos y sociedad civil en las decisiones que tomen respecto al llamado a paro nacional.

Pidieron no ejercer acciones en contra de sus trabajadores de no llegar asistir a sus puestos de trabajo y que dicha acción no repercuta en los beneficios laborales. El documento fue firmado por el presidente Fernando Cepeda y Joni Houda Farress.

Sanciones

A través de una nota de prensa la alcaldía del municipio Caroní informó que serán revocadas las licencias de actividades económicas a comerciantes que acaten el llamado a paro.

Yasmí haurán aseguró que por instrucciones del alcalde de Caroní, Tito Oviedo, el próximo jueves y todos los días por venir, la población guayacitana tiene garantizado su acceso al trabajo. Llamó al pueblo a no sentirse limitado y expresó todo el respaldo municipal, reseño la nota.

“Como municipalidad actuaremos con firmeza, es nuestra competencia la asignación de licencias de actividades económicas en todas sus formas, si tenemos que asumir cualquier medida de protección del pueblo lo vamos a hacer, porque ningún comerciante debe atender llamados a paros, que interrumpan el desarrollo económico de Ciudad Guayana”.