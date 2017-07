En la parroquia San Luis y Santa Cruz protestaron por falta de gas

Mayra Linares Estrada – Trujillo

@mayralinares

Inicio de semana y las protestas siguen a la orden del dia. Nuevamente los habitantes de la parroquia San Luis y Santa Cruz salieron a las calles para exigir el servicio de gas domestico. Hace aproximadamente 15 días habían salido nuevamente a exigir el gas y dijeron que no se los habían despachado.

Más de 60 familias s encontraba en la entrad para San Luis parte alta del municipio Valera, en la avenida que conduce para el Eje Vial, allí estaban con sus bombonas, haciéndole “cacería” aun camión de gas para que les vendarán.

A primera hora de la mañana trancaron la vía para impedir el paso y así poder y llamar la atención, dicen que la única manera que respondan por el servicio es ejerciendo presión de esa manera. Efectivamente al lugar llegó una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, quién converso con ellos y realizo un llamado para la planta de llenado en Jalisco y les dijo que tuvieran calma que enviarían un camión.

Situación

“Hemos tenido que cocinar a leña, no todos tenemos cocina eléctrica, pero ya no soportamos esta situación estamos cansados de que nos mientan que si van a traer el servicio y no llega nada”, dijo Violeta Paredes

Informaron que las empresas privadas venden el producto a sobreprecio, no es el mismo de Pdvsa Gas Comunal indicaron. “Yo compre una bombona de 10 kilos en 200 Bs, pero a veces he tenido que cancelar 1200 Bs”, dijo Gonzalo Briceño.

Voces del pueblo

Alfonso Valero: “Tenemos dos meses sin que vengan el camión del gas, para poder comprar tenemos que estar dejando de hacer nuestras cosa para esperar casi medio dia del camión y cuando pasa no para”.

Violeta Paredes: “Estamos sobreviviendo con leña, pero cocinar así es muy mal para los niños pequeños, porque el humo les hace mal, sin embargo no ha tocado. Las empresas de gas privado nos venden a sobreprecio”.