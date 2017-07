Empleados de hotel en Pampatar duermen en el estacionamiento para exigir el pago de sus salarios

Deudelis Oviedo – Nueva Esparta

Un grupo de cuarenta trabajadores y personas que renunciaron al hotel Flamingo Beach, ubicado en Pampatar en el estado Nueva Esparta, decidieron colocar unas barricadas en la entrada principal de las instalaciones, además de dormir en el estacionamiento como medida de presión para que se les pague lo que se les adeuda de su salario.

Camareros, botones, recepcionistas y personal de mantenimiento tienen ya cuatro días durmiendo, bañándose y cocinando en las adyacencias del hotel. Los afectados han tenido que improvisar unas colchonetas utilizando cartones, además de las sillas de la piscina que han servido de camas para sus familiares, quienes los acompañan en la protesta.

Mauro José Díaz, secretario de organización del sindicato del hotel Flamingo Beach, explicó que hasta la fecha la propietaria del hotel Carolina Rodríguez, no les ha dado cara.

“Nos deben seis meses del bono de alimentación, dos quincenas, vacaciones vencidas y han violado todos los contratos colectivos que se firmaron en la inspectoría del trabajo. Ellos intentaron entrar al hotel, pero como tenemos la entrada bloqueada con barricadas, no lo pudieron hacer. Luego intentaron hacerlo por otra entrega, pero de aquí nadie entre o sale hasta que nos paguen”.

Empleados del hotel duermen en el estacionamiento Empleados del hotel Flamingo Beach en Pampatar

Seis meses esperando liquidación

Por su parte la señora Íngrid Ortiz, aseguró que desde el mes de abril espera su liquidación. “Me retiré en abril porque me enfermé de un trauma cráneo encefálico, me dijeron que a la brevedad me pagarían. Después de cuatro meses ni la cara les veo. Exigimos que paguen las liquidaciones, quincenas y todo lo que deben, nosotros vamos a permanecer aquí hasta que se hagan responsables”.

Empleados del hotel Flamingo Beach en Pampatar Empleados del hotel Flamingo Beach en Pampatar

Por su parte Mauro José Díaz aclaró que “Carolina Rodríguez tiene un pleito de herencia, y por si fuera poco nos enteramos de que contrató un personal para cubrir nuestra vacante. Estamos dispuestos a que nos entreguen el hotel sino nos pagan”.

Indicaron que en las temporadas de diciembre, Carnaval y Semana Santa de las 160 habitaciones, se ocuparon ochenta, lo que le permitió mantener el movimiento económico, “además por colaboración en la última temporada nos pidieron que camareras y amas de llaves nos ocupáramos de los puestos de seguridad. El hotel tiene a su cargo la administración del salón de fiesta Rua’s y el Palmero”.