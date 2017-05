El mercado de capitales en Venezuela necesita abrirse para poder desarrollarse

Las casas de bolsa y las sociedades de corretaje en Venezuela tratan de proyectarse como una opción de desarrollo económico

En medio de una situación económica, política y social sumamente comprometida, en Venezuela las casas de bolsa y las sociedades de corretaje tratan de operar con relativa normalidad, luego de que en 2010 fueran intervenidas 31 empresas que funcionaban en el mercado de capitales.

Cinco años después, con una reforma a la Ley del Mercado de Valores en 2015, las empresas que operan en el país tomaron un segundo aire y apuestan por constituir en el mediano y en el largo plazo una opción de desarrollo económico para la nación.

Este es el caso de Rendivalores Sociedad de Corretaje, cuyo vicepresidente, Juan Domingo Cordero (hijo), señaló en una entrevista concedida a Analítica que uno de los elementos para que el país pueda superar una parte de la profunda crisis económica, es el que se refiere a la necesidad de que el mercado de valores tenga una mayor apertura para su desarrollo.

“Hasta hace unos ochos años se implementó una serie de medidas económicas que restringieron y lastimaron el mercado de valores, pero eso quedó atrás y ahora con una nueva ley, que fue publicada el 31 de diciembre de 2015, consideramos que ha tenido elementos positivos para el mercado, porque le da una gran adecuación a las casas de bolsa y a las sociedades de corretaje de valores para que la apuesta sea invertir en Venezuela”, explicó Cordero en torno a lo que significa para una empresa como Rendivalores mantener operaciones en el país ante una realidad económica como la actual.

-¿Cuál ha sido el impacto de la reforma de la Ley del Mercado de Valores luego de año de operaciones bajo esa legislación?

-La ley reformada en 2015 quita la prohibición de las casas de bolsas y las sociedades de corretaje de valores -que son los principales actores del mercado de valores-, de intermediar con títulos de deuda pública nacional, sin embrago, la ley exige que para que puedan actuar en el mercado de deuda pública venezolana deben obtener una autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores. Ya muchos de los actores hemos hecho la solicitud y estamos esperando la autorización. En cuanto a los cambios positivos se nos permite trabajar con otros productos, hacer restructuraciones, llevar clientes a la bolsa y participar en el mercado en general. Es una ley mucho más flexible.

-Ante esa modificación y en vista de la situación actual de Venezuela desde el punto de vista financiero, ¿Cuál de los servicios que ofrecen como sociedad de corretaje es el que les genera mayor actividad como empresa en el mercado de valores?

-El asesoramiento a los clientes que mantienen posiciones de deuda venezolana y que mantienen carteras en el exterior es una parte fundamental de lo que hacemos, pues los asesoramos respecto a las decisiones financieras: qué comprar, que posiciones tomar. Pero no solo nos limitamos al mercado local, sino que los asesoramos en su portafolio de inversión.

-En medio de una realidad económica como la venezolana, ¿cómo sobrelleva la situación y opera con eficiencia una empresa como Rendivalores?

-Muchos de nuestros ingresos provienen de clientes que, como nosotros, creen en Venezuela. El mercado de valores, por su esencia, es un medio al que las pequeñas y medianas empresas acuden cuando necesitan financiarse. El medio tradicional para el financiamiento siempre ha sido la banca, sin embargo, aquí lo que ofrecemos es la alternativa de que las empresas puedan estructurar deuda, emitir bonos y distintos medios de endeudamiento, para que puedan obtener financiamiento y puedan crecer. También estamos autorizados para actuar en lo que respecta a las operaciones de Simadi y Dicom, pero en la actualidad estamos esperando conocer cómo será el funcionamiento con el nuevo esquema. Otro de nuestros fuertes es todo lo que tiene que ver con la renta fija. Todo lo que se refiere a la deuda venezolana es muy importante, tanto por los bonos de la República, como por los bonos de Pdvsa, y muchos de nuestros clientes mantienen posiciones de deuda de estos papales de inversiones fuera del país y nosotros los asesoramos sobre las decisiones que deberían tomar.

-Recientemente organizaron un evento en Caracas con analistas de primer nivel, que tenía como foco la perspectiva de la deuda externa venezolana, ¿qué los motivo a hacer ese foro?

-Siempre hemos estado del mercado y su promoción. Pienso que desde hace ocho años hay un vacío de información del mercado de valores de Venezuela. A partir de 2010 se creó una imagen negativa del mercado de valores, muchas casa de bolsa cerraron, muchas licencias fueron entregados a las autoridades y se creó una mancha sobre el mercado. Desde 2010 hasta acá se le ha dado poco impulso al mercado, y queda en manos de los actores que de verdad creemos en esto, el hecho de darle un impulso. Una de nuestras ideas para dar a conocer el mercado es la realización de eventos, para dar a conocer los diferentes instrumentos del mercado y sus beneficios. Nuestro primer evento fue el año pasado y se centró en el mercado de valores como una opción de desarrollo económico. El segundo evento fue el que organizamos hace poco y ahí tratamos el tema de la deuda externa venezolana, porque es un asunto importante que nos afecta a todos.

-¿Cómo está Venezuela comparada con otros países de la región y sus respectivos mercados?

-Venezuela es un país con una gran cantidad de recursos. El país se ha visto afectado por la crisis política, económica y social. Pero tenemos un potencial inmenso que no hemos aprovechado. Para que Venezuela supere parte de su actual crisis, el mercado de capitales debe abrirse para poder desarrollarse y crecer. Creo que el país se puede recuperar y las cosas van a mejorar, por eso le apostamos a Venezuela y no es el momento para irse del país. Esto no se puede ver como un proyecto de corto plazo. Estamos en un mal momento, pero pronto llegarán los buenos momentos.

-La información es un elemento fundamental en el ámbito del mercado de capitales, ¿qué planes tienen ese sentido?

-Estamos con una presencia importante en la web. Estamos en las redes en donde somos la sociedad de corretaje de valores de Venezuela con mayores seguidores. La idea es darle información al público, porque hay un vacío de datos sobre el mercado de valores, sobre la deuda, la Bolsa de Valores de Caracas, las medidas económicas, leyes, regulaciones, y tratamos de cubrir todo lo que es el aspecto financiero y bursátil. Ahora nuestro segundo proyecto es una aplicación para teléfonos, gratuita, en la que nuestros clientes podrán ver, en tiempo real, la cotización de los bonos venezolanos; por ejemplo, van a tener una calculadora de bonos en la que verán cálculos, rendimientos, todo lo relacionado con los bonos, si están decididos a invertir. La idea es desarrollar la aplicación hasta el punto en el que cliente pueda registrarse en Rendivalores y pueda hacer operaciones a través de esa aplicación. El objetivo es basarnos en una plataforma bancaria pero para el mercado de valores, y eso no se ha hecho en el país, sería la pionera en ese sentido. Estamos trabajando para eso y esperamos que un mes esté lista.