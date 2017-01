Crecen interés e inquietud para la compra de pesos en casas de cambio de Táchira

Ene 18, 2017 7:16 am

Este martes fueron procesadas en la casa de cambio de San Antonio las primeras operaciones para la compra de pesos a la tasa fijada por el Gobierno venezolano, y al tiempo que crece el interés por adquirir las divisas también incrementaron las inquietudes de la población en cuanto a las condiciones que deben reunir para poder ejecutar el procedimiento, publica La Nación.

En la casa de cambio atendieron a las personas que se presentaron con la cita, aunque debido a la congestión que ha presentado el portal de Italcambio para arrojar la cita, este martes hubo algunas excepciones con personas que se apersonaron en la oficina y cumplían con todos los requisitos para realizar el trámite.

Algunos usuarios acuden a la sede cambiaria con diversas inquietudes por cuanto han tenido dudas respecto al enlace indicado para solicitar la cita en el portal digital, y también en lo referente a los requisitos exigidos, principalmente la declaración de Impuesto Sobre la Renta. Hay personas que nunca han hecho dicha declaración y otras que han declarado, pero no cancelan impuestos porque resultan exentos de pago. La ampliación, por decreto presidencial el año pasado, de la base imponible del cálculo del impuesto, dejó exentas de pago de dicho tributo a muchos contribuyentes.

Sin embargo, según se conoció, entre las condiciones que se exigen para tramitar la compra de pesos está el haber declarado y pagado el Islr. Un gran universo de personas activadas laboralmente y también pensionadas hizo la declaración pero no canceló el impuesto, por la razón citada, por lo que consideran que no es justo que teniendo la necesidad, se vean impedidos de tramitar la compra de pesos por no haber pagado impuesto.

A pesar de las dificultades que puedan haber encontrado, el interés de las personas de la frontera por hacer el trámite para adquirir los pesos a la nueva tasa aumenta cada día y este martes, desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde, hubo presencia de gente en las afueras de la casa de cambio de San Antonio.

Tasa de cambio fluctúa diariamente

Las casas de cambio abrieron operaciones el pasado lunes con una tasa de cambio de 4 pesos por bolívar, pero se pudo conocer que la misma fluctuará diariamente y podría oscilar entre 1 y 4 pesos por bolívar.

Mensualmente las personas naturales podrán comprar hasta dos mil dólares en su equivalente en pesos y anualmente hasta 10 mil dólares.

Este martes, la tasa de convertibilidad en las casas de cambio de la localidad colombiana de La Parada, donde la cotización se rige por el mercado libre, se mantuvo en 90 centavos de peso por bolívar para la compra y 1 peso por bolívar para la venta.