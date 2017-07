Confagan propondrá revisar casos de expropiaciones en la ANC

UR

José Agustín Campos presidente de la Confederación de ganaderos de Venezuela, Confagan, y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente aseveró que este proceso tiene como objetivo lograr la eficacia en el tema de todos los venezolanos.

Durante su participación en La Entrevista, aseveró que la constituyente es un hecho político legal y está ajustado a derecho. “Pienso que no es la hora de la indiferencia, pues es una oportunidad de debatir, para exponer las experiencias y para llevar esperanzas a los productores y ayudar a estabilizar el sector”, manifestó Campos.

Señaló que se revisarán los casos de expropiación en general, para analizar cómo se ha visto afectado el sector ganadero y cómo ha repercutido en la economía.

“El venezolano no anda buscando culpables, lo que anda buscando son soluciones en el tema económico, en el debate político es justamente lo que se busca un entendimiento y un diálogo político para la pacificación de la República para lograr la estabilidad de la gente, en lo cotidiano, que no haya ataques contra los elementos productivos, y le digo a los empresarios que no le tengan miedo a la Asamblea Nacional Constituyente“, recalcó Campos.