Yangel Herrera anota su primer gol en la MLS

Con su primer gol Major League Soccer (MLS) y una asistencia sobre el final del encuentro, el venezolano Yangel Herrera rompió con el maleficio del Columbus Crew sobre el New York City (2-3).

El Columbus mantuvo el invicto en el estadio Mapfre y nunca había perdido ante NYCFC en su propia casa en este enfrentamiento de la noche del sábado.

Al minuto 64, Herrera logró anotar su primer gol en la MLS gracias a un centro medido al corazón del área, que permitió al joven venezolano dirigir su cabezazo más allá de la desesperada inmersión del arquero Steffen en la esquina inferior.

El vinotinto de 19 años, se convirtió en el jugador más extranjero más joven en marcar gol y asistencia en un mismo partido de la MLS.

Herrera y Harrison secombinaron para ganar los tres puntos cuando Yangel batalló contra el último defensor antes de que Jack llevara el balón al fondo de las redes.

Fue una noche soñada para el criollo y su equipo ya que ganaron en la adversidad, sin su capitán y en uno de los estadios más difíciles de la liga.

Another Look: @YangelHerrera8 scores his first career @MLS goal pic.twitter.com/mZEokzKFGR

Another Look: @YangelHerrera8 takes the ball away and @Harrison_Jack11 sends it home pic.twitter.com/ncKlSfdDXS

— New York City FC (@NYCFC) 30 de abril de 2017