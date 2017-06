Wuilker Fariñez recibe homenaje en su barrio natal

El portero de la selección venezolana de fútbol en la categoría Sub20, Wuilker Fariñez fue homenajeado este domingo en la comunidad de Nuevo Horizonte, en la parroquia Sucre, en Caracas.

Fariñez manifestó su alegría por el homenaje y agregó que está dispuesto a ayudar al sector para el desarrollo deportivo en Nuevo Horizonte.

“Para mí es un honor y un orgullo estar aquí en mi barrio, mi sector que siempre me han apoyado, siempre me han enseñado en está cancha donde aprendí muchísimo. Contento por todo el recibimiento que he tenido, espero ayudarlos al máximo con todo lo que necesiten, para eso estamos”, expresó.