El británico Lewis Hamilton (Mercedes) declaró que su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, autor de la ‘pole’ en el Gran Premio de Baréin, le mantiene alerta para no confiarse.

“Valtteri me mantiene alerta. Hizo un gran trabajo y me quito el sombrero ante él. Realmente merecía esa vuelta. Siempre es increíble lograr tu primera pole. Es un sueño que tienes desde niño y, por qué no, mañana podría conseguir su primera victoria”, dijo tras ser batido en Sakhir por su compañero.

Hamilton cree que la lucha por el campeonato no se restringe a él y el alemán de Ferrari Sebastian Vettel. “Desde el principio he creído que el campeonato estaría entre tres o cuatro pilotos. Creo que será una batalla de tres o cuatro. Es genial lo cerca que estamos los equipos, ya que eso saca lo mejor de cada piloto“, dijo en declaraciones que reproduce ‘motorsport.com’.

“Cada vez que das el máximo y haces el mejor trabajo y empujas a alguien a hacer lo mismo para ganarte, creo que es más emocionante. Estoy encantado de que no sólo seamos nosotros dos”, señaló.

Sobre su actuación en la sesión de clasificación, Hamilton declaró: “El primer sector es mi punto débil, y la segunda vuelta no fue buena, pero estoy contento con el trabajo que he hecho”.

Al hablar de la salida del gran premio de este domingo, el inglés dijo: “Tenemos libertad para pelear. No cambiará nada. Siempre que se mantenga el respeto el uno por el otro y tengamos sentido común para evitar problemas, no pasará nada”.

Al referirse a Ferrari, Hamilton declaró: “Hoy tuvimos margen, pero en carrera suelen estar más cerca. Lo veremos mañana. Será una batalla reñida. No sé bien qué ritmo tienen en tandas largas, pero creo que es bueno. Será interesante ver qué temperaturas se dan y esperamos una gran pelea”.