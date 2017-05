Savarino sigue repartiendo asistencias en la MLS

El venezolano Jefferson Savarino no entiende lo que es tiempo de adaptación al llegar a los Estados Unidos. El Real Salt Lake venció 1-0 al Philadelphia Union gracias al tanto del ecuatoriano Joao Plata, los sudamericanos ayudaron en el triunfo del conjunto que se ubica décimo en la Conferencia del Oeste.

En el primer tiempo el cuadro local tuvo el control de las ocasiones y fue de esta manera como al minuto 36 una gran jugada colectiva que finalizó con una sublime pared entre Savarino y Plata donde el venezolano le dio el pase al ecuatoriano que se encontraba debajo del arco para mandarla al fondo.

Tras el descanso los de la ciudad de la campana fueron los que buscaban de manera vehemente el arco y de esta forma el arquero Nick Rimando se fue erigiendo como clave para el resultado final deteniendo hasta tres disparos.

Savarino fue substituido al 88 para recibir aplausos de una afición que ya vive los destellos técnicos del venezolano que partido a partido se va asentando más en el once titular.

Plata makes the play and @RealSaltLake lead it 1-0 at #RioT! #RSLvPHI https://t.co/ldKtKyfPYS

— Major League Soccer (@MLS) 28 de mayo de 2017