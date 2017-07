¡REVELADOR! Miguel Cabrera envió contundentes mensajes al país y a la “resistencia” en protestas (VIDEOS)

El grandeliga venezolano, Miguel Cabrera, se pronunció este lunes sobre la situación política y social de Venezuela. Además, denuncio el pago de “vacunas” o sobornos a terceros para que velen por la seguridad de sus familiares en Maracay.

“Estoy harto de pagar vacunas para que no secuestren a mi vieja (…) Ojalá que a mi familia no le pase nada. Por favor no le hagan nada a mi familia, se los pido (…) Yo tenía unos escoltas, pero llegó un gobernador chavista y me los quitó”, reveló Cabrera.

A través de una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram (@miggy24), el jugador de los Tigres de Detroit señaló que los escoltas que poseía en Venezuela para su protección personal y de su familia fueron retirados “por el gobernador chavista”. “¿Por qué debo tener gente armada en mi país?”, se interrogó el dos veces Jugador Más Valioso.

Indicó que ha ayudado mucho en Venezuela a través de donaciones de medicinas, comida y un campo de entrenamiento ubicado en el estado Carabobo.

Aprovechando el descanso que recibió al no estar en el roster para el Juego de las Estrellas, Cabrera utilizó sus redes sociales para enviarles un mensaje a las personas que están protestando en Venezuela desde abril de 2017.

“A la gente de la resistencia, no están solos, a mí no me paga ningún gringo. El primer consejo que me dio Galarraga (Andrés) fue que no me metiera en política, pero ahora mismo tenemos que hacerlo porque al país lo tienen secuestrado. Tenemos que llamar a elecciones”.

“Yo protesto por la verdad, que se acabe el comunismo, yo no estoy con dictaduras”, sentenció.

