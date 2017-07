Quintana: Sin el Giro hubiera estado al 100% en el Tour

“Sin el Giro hubiera estado al ciento por ciento. Para otro año estaré en excelentes condiciones para disputar al Tour”, dijo el líder de Movistar, undécimo de la general a 6.16 del maillot amarillo, el británico Chris Froome.

El colombiano aseguró que se le “hizo corto el tiempo de recuperación entre el Giro y el Tour”, aunque indicó que tienen que sentarse a analizar las causas de su mal comportamiento en la ronda gala.

En este sentido, Quintana señaló que no comparte las palabras de su padre, que acusó al Movistar de haberle obligado a disputar las dos carreras en detrimento del ciclista.

“Hace unos días que no hablo con mi padre. Tiene sus conceptos, lo que la gente le dice, se deja emborrachar por elogios de la gente. Cuando estamos delante y ganando nadie dice nada y todo es perfecto. Creo que fueron palabras de rabia, del momento, no es para darle importancia”, afirmó.

Quintana recordó que el año pasado el español Alberto Contador también intentó el doblete y “fue difícil para él” aunque no descartó que algún ciclista pueda intentarlo.

El colombiano tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados que le apoyan y “oídos sordos” a las críticas.

“Algunas veces son gente que no entiende, que no ha montado en una bicicleta, que no sabe lo que es sufrir, hacer sacrificios para conseguir las cosas. Llevamos un año muy bueno para mí y para el equipo. Lamentamos la caída de Alejandro (Valverde), si no estaríamos de otra manera”, señaló.

El ciclista comentó que está “tranquilo” porque ha hecho “las cosas bien”. “He trabajado y no han salido las cosas por una u otra razón. No lo sabemos, pero he trabajado para estar bien”, comentó.

Quintana dijo haber sentido “amargura” cuando ayer, en la decimoquinta etapa, se descolgó del grupo de favoritos en el ascenso a un puerto de primera categoría que no era demasiado duro y acabó cediendo casi 4 minutos con respecto al maillot amarillo.

“No es ni bueno, ni bonito, ni fácil que te duelan las piernas más de lo normal. Más cuando no estás acostumbrado. Hay que aceptarlo y terminar de la mejor manera, dignamente”, señaló.

Acabar dignamente pasa por intentar una victoria de etapa en la última semana de la carrera porque “siempre hay ganas y ambición de hacer algo bueno, de sobresalir”, pero sí buenos augurios porque reconoció que el puerto en el que se descolgó ayer “no era demasiado exigente y las piernas no iban”.

Quintana afirmó que su compatriota Rigoberto Urán, que ahora es cuarto de la general a 29 segundos del líder y a solo seis del podium, tiene opciones de acabar entre los tres mejores del Tour.

“Si tiene buenas piernas y una buena estrategia que le pueda favorecer puede subir en el podium. Es uno de los mas fuertes de los que están ahí cerca. Creo que piernas tiene para hacerlo, habrá que ver las estrategias”, comentó.

El ciclista de Movistar señaló que está siendo un Tour muy igualado porque los favoritos tiene fuerzas parejas.

“Se ha visto la superioridad de un equipo pero no ha sacado las diferencias de otros años. Es un Tour bastante interesante. Cualquiera de los que está arriba puede pelear por ganar”, comentó. EFE

