Pep Guardiola: “Xabi Alonso volverá como un gran entrenador”

“Es uno de los mejores centrocampistas que he visto en mi vida. Entiende el juego, tiene curiosidad por conocer sobre el juego (…) Me encanta trabajar con ese tipo de personas, que no vienen sólo a trabajar y a hacer lo que tienen que hacer, sino que se involucran”, añadió Pep.

“Normalmente eso sucede con los centrocampistas: me pasó en Barcelona con Mascherano y Busquets, y aquí con David Silva y Fernandinho. Para un entrenador es maravilloso tener a ese tipo de jugadores. Perdemos a uno de los mejores mediocampistas, pero estoy convencido de que volverá pronto como entrenador“, apuntó el ex director técnico del club alemán.

SuNoticiero