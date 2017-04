Murió Rubén Amaro Mora, primer mánager campeón con Águilas del Zulia

Rubén Amaro Mora, quien es un inmortal y que por ello forma parte de la historia de Águilas del Zulia desde la temporada de 1983-1984, cuando condujo al club a su primer título de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y a la conquista de su primera Serie del Caribe, falleció este viernes en horas de la mañana, a los 81 años de edad.

El sábado 18 de noviembre de 2013 su nombre ingresó al selecto grupo de inmortalizados por la organización rapaz, luego que su número 36 fuera retirado del equipo.

El exbeisbolista y técnico nacido en México de orígenes cubanos, conformó un excelente equipo en esa temporada, principalmente con (Roberto) Bobby Ramos, Terry Francona, Leonel Carrión, Anthony Shines, y complementando con los veloces Jeff Stone, Jerry White y José Leiva, además de Johnny Paredes y Juan Bustabad.

Amaro a los 22 años debutó en las Grandes Ligas, con los Cardenales de San Luis y más tarde vio acción con los Phillies de Filadelfia, los Yankees de Nueva York y finalmente con los Ángeles de California, todo esto en 12 temporadas, ganó un Guante de Oro en la Liga Nacional en 1964, año en que también recibió votos para el premio al Jugador Más Valioso del circuito.

El infielder mexicano fue, además, coach de primera con los Phillies, cuando quedaron campeones de su primera Serie Mundial en 1980, equipo en el que más tarde también jugó su hijo Rubén Armaro Jr.

Luis Amaro, otro de los hijos del fallecido expelotero es, hoy por hoy, el gerente deportivo de las Águilas del Zulia y tuvo la oportunidad de presenciar un homenaje que le hizo el equipo rapaz en vida a su padre. Durante la temporada 2013-2014, el día del Clásico de la Chinita, le retiraron su número, el “36”, convirtiendose, apenas, en la tercera camiseta que suben a lo más alto del estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, junto a la de Luis Aparicio (11) y Leonel Carrión (20).

La familia de Noticia al Día expresa sus más sentidas palabras de condolencias a la familia Machado a la familia Mora, al equipo y a todos los aficionados de las Águilas del Zulia

Historia de Ruben Amaro con las Águilas

Después de ocho temporadas en la liga, Luís Rodolfo Machado Bohórquez efectuó lo que para muchos ha sido la mejor contratación efectuada en la historia de Águilas del Zulia, la de Rubén Amaro Mora quien desde Julio de 1977 hasta la fecha, ha puesto su sapiencia al servicio de la organización zuliana.

Comenzando una relación irresoluble con el tiempo al punto de convertirse con el pasar de los años en uno más de la familia Machado, gozando cada una de las victorias labradas en base a su propio trabajo, así como sufrir al máximo al responsabilizarse de las derrotas, con un grado tan alto de identificación que le permitió al recordado Gerardo Quintero (+), bautizarlo como el mejor importado en la historia de Águilas del Zulia, titulo que hoy cuarenta y siete años después de su fundación nadie podría ser capaz de poner en duda.

Amaro Mora, desde entonces se ha desempeñado con marcado éxito como Gerente Deportivo, manager función en la que le dio a la divisa su primera corona en Venezuela y el Caribe, en la inolvidable campaña 83-84, además de convertirse con el tiempo en directivo al convertirse en hijo político de la familia Machado, al contraer nupcias con Lilia Coromoto Machado Silva, con la que tiene dos hijos Luis Alfredo y Rubén Andrés. Siendo Luis Alfredo el Gerente Deportivo actual, artífice fundamental del título en la 2016-17.

Contratación

El proceso evolutivo surgido de las relaciones entre el béisbol organizado y el béisbol invernal, se puede considerar como el principal motivo para que Don Luis R. Machado B., procediera en julio de 1977 a efectuar la contratación de Rubén Amaro Mora. Al ser este un movimiento estratégico tomando en cuanta la firma de un pacto de trabajo entre Águilas del Zulia y Filis de Filadelfia, aunado a la posición ocupada por Amaro en la organización filibustera.

Ese acuerdo le permitió a la organización zuliana traer como refuerzos importados a los principales prospectos de Filadelfia, además de colocar a sus emergentes figuras nativas en las sucursales menores de esa organización.

Surgiendo en las conversaciones efectuadas entre Águilas y Filadelfia la idea de contratar a Rubén Amaro Mora, quien para la fecha se desempeñaba como Asistente del Director de Ligas Menores, aunado a poseer una amplia gama de conocimientos sobre el béisbol.

“Yo me encontraba dirigiendo al equipo “Auburn” sucursal clase A de los Filis ese año en la Liga New York Penn, porque siempre le había manifestado a mis superiores en Filadelfia que ese equipo no podía ser dirigido por técnicos cuya experiencia se limitara al béisbol colegial de los Estados Unidos, sino por alguien de mayor experiencia, habiendo sido designado para mi sorpresa como manager para esa temporada”.

“Así a finales del mes de Julio un día llegaron al estadio Don Luis Rodolfo Machado Bohórquez en compañía de su hijo Oscar y Luis Aparicio Jr., con la intención de contratarme para ocupar el cargo de Gerente Deportivo del equipo, lo cual acepte”

Dentro de mis funciones estaba el encargarme de la contratación de los peloteros importados, además de fortalecer la base de nativos para poder ayudar a Leonel Carrión quien junto a Gustavo Spósito ya quemando sus últimos cartuchos en la liga, conformaban la base del club en esos años.

Resultados

Los primeros años como Gerente Deportivo de Águilas fueron fáciles, porque el conjunto se convirtió en protagonista en cada una de esas cinco campañas obteniendo el pase a la final en la campaña 77-78, perdiendo en el séptimo juego en Caracas ante Los Leones, repitiendo en esa instancia en la siguiente campaña, cuando fueron derrotados por el Magallanes del “brujo” Willie Horton. Siendo eliminado en tres temporadas consecutivas en la semi-final por el Caracas.

“En esos años vinieron importados de la talla de Scott Sanderson, Derek Botelho, Tom Brennan, Lonnie Smith, Keith Moreland, Porfirio Altamirano, Attle Hammaker, Todd Cruz, Ryne Sandberg, Mike Easler, Robert Dernier, George Vukovich, Kelly Downs, Jeff Stone, mientras se firmaban peloteros como Rafael Cepeda, Mario Labastidas, César Suárez, José “Caballo” Gil, Marcos Campos, Johnny Paredes, José Leiva y Fernando Soto”.

La presencia del equipo en cinco post temporadas seguidas, se constituyo en una marca, posteriormente igualada en la década de los noventa, cuando se logró la clasificación desde la 91-92 hasta la 95-96, años en los cuales bien como manager o contratando los importados su presencia en el equipo siguió marcando pautas.

Por eso desde la oficina o desde el terreno de juego el aporte de Rubén Amaro Mora ha sido clave en la consecución de los seis campeonatos en Venezuela y las dos Series del Caribe, atesoradas hoy por Águilas del Zulia. Al ser la principal fuente de consulta para su hijo Luis Andrés, cariñosamente conocido como “Yoyo”.

Manager

Rubén Amaro Mora ha sido el manager que más temporadas ha estado al frente del equipo zuliano, con once a saber 82-83; 83-84; 84-85; 85-86; 86-87; 90-91; 94-95; 95-96; 96-97; 00-01; 02-

