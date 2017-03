Miguel Cabrera sufrió una “rigidez en la espalda”

El capitán de la selección venezolana de béisbol, Miguel Cabrera, se retiró “con una molestia en la espalda” del compromiso ante República Dominicana, que al final terminó ganando la novena quisquiyana (3-0).

Omar Vizquel, mánager de la selección, lamentó que Cabrera se retirara del compromiso. “En el caso de Cabrera, se le atrapó la espalda en uno de los swings. No lo vi bien en ese turno (sexto inning)”, declaró el estratega en rueda de prensa post partido.

“Le pregunté si estaba bien y no me gustó la respuesta que me dio”