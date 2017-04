Miguel Cabrera ingresa a la lista de lesionados de Detroit [+Tuit]

El venezolano Miguel Cabrera ingresó a la lista de lesionados de 10 días de los Tigers de Detroit, por molestia en la ingle derecha, así lo informó el equipo.

En el encuentro ante los Mellizos de Minnesota, del viernes, Cabrera tenía registro de 3-3 al bate, sin embargo en el sexto episodio sufrió un tirón en la ingle que no lo dejó seguir en el partido.

Además, Detroit comunicó que el infielder John Hicks, Triple A, tomará el lugar de Cabrera en el roster activo.

The #Tigers have placed Miguel Cabrera on the 10-day DL with a right groin strain and recalled John Hicks from Toledo (AAA).

— Detroit Tigers (@tigers) April 22, 2017