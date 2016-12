Lavolpe afirmó que el arbitraje perjudicó al América

La Volpe recordó que “antes de ir a Japón me había confirmado”, pero reconoció que luego del arbitraje de esta noche de Jorge Isaac Rojas “ya me fastidian muchas cosas”.

“A los jugadores les dicen de todo y dicen que no vio nada y vio que la balanza estaba un poco dispareja. Uno aguante y saca de quicio las situaciones que verdaderamente no son. Se define el juego y con compensación se empareja”, añadió.

El argentino aseguró que el América fue afectado por el juez central y por ello se tuvo que definir en tanda de penales, en donde el ganador fue el cuadro regiomontano.

“Cuando ayudan a otros no dicen nada y mañana deben de poner que compensación ayuda a Tigres y no le van a poner y es una cuestión sobre Televisa y no van a decir la verdad y dejen de lado esas historias de ayuda al América, porque hoy es robo.

“El arquero y Gignac fueron sobre el línea y no les amonestó. Comenta una expulsión y echa dos a nosotros y uno de ellos. No hay que decir más. Teníamos en ese momento controlado y deja de igual a igual. Molesta porque hay que reconocer que Tigres es un buen equipo pero no necesitaba ayuda y nunca vi a dos expulsado por uno de ellos”, agregó.

ESPN / Noticia al Día