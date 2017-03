“La vinotinto lo volvio hacer”se dejó empatar en Maturín

Rafael Dudamel y sus muchachos estuvieron acompañados por más de treinta y cinco mil personas y por una lluvia infranqueable, que con el pasar de los minutos fue mermando el estado del gramado en el Monumental de Maturín, y por consiguiente el fuelle de las piernas criollas.

El estratega comenzó la renovación Vinotinto con Wuilker Fariñez en el arco, pero lo rodeó del equipo “A”. Los Rincón, Rondón, Guerra y Otero fueron referentes en una Venezuela que salió a apabullar a su rival en la primera parte. Si algo no le faltó a esta selección fue dinamismo.

John Murillo y Rómulo Otero fueron un par de flechas por las bandas y Josef Martínez, quien está dulce de cara al gol en el Atlanta United de la MLS, se encargó de comandar el ataque nacional, apoyado en un siempre estoico Salomón Rondón.

Pero no todo era diferente. En la contra los peruanos encontraban resquicios preocupantes, grietas que aprovechaban para crear peligro en las inmediaciones de Fariñez, debutante en partidos oficial con la selección mayor, una gran prueba para lo que será el Mundial de Corea en la categoría Sub20.

Pero Venezuela superó un par de sobresaltos en la retaguardia para picar adelante en el marcador. Un centro de Rómulo Otero desde la izquierda fue desviado en el primer poste por la defensa inca y el rebote del travesaño lo tomó Mikel Villanueva, quien libre de marca, la empujó para abrir el marcador.

La anotación trajo consigo los mejores momentos de Venezuela. El seleccionado nacional llegó con peligro, tuvo un par de ocasiones y logró ampliar la ventaja con una verdadera obra de arte de Otero. El volante del Atlético Mineiro hizo gala de su excelente pegada con un tiro libre directo que se coló en el arco peruano, pese a la estirada del arquero Gallese.

Con el 2-0 se llegó al entretiempo, con una Vinotinto pletórica, sin imaginarse que en la segunda parte se les vendría la noche encima.

Perú, un equipo luchador y guerrero hasta el final, salió como una tromba y logró descontar apenas comenzado el complemento. André Carrillo fue el encargado de sacudir las redes criollas cuando no corría ni un minuto de la segunda mitad.

Los venezolanos no supieron recibir el golpe y comenzaron a echarse para atrás, permitiendo que Perú se creciera sobre la cancha. Josef Martínez y Salomón Rondón, que sigue negado de cara al arco, tuvieron en sus botas la posibilidad de anotar por Venezuela, pero el que no fallaría sería Paolo Guerrero. Nuestro verdugo de siempre lo volvía a hacer. El delantero peruano cazó un centro de Yotún y, de cabeza, colocó el empate en el marcador, resultado que no se movería hasta el final.

El choque vio como ingresaban a la cancha Yangel Herrera y Yeferson Soteldo, dos de los baluartes que representarán al país en el Mundial Sub20, pero poco más de eso.

Nuevamente Venezuela se va con la certeza de haber tenido un compromiso más que aceptable, pero con la impotencia de poder haber hecho un poco más.

Tocará pasar página, seguir probando cosas nuevas y plantarle cara a la necesitada selección de Chile.

Fuente: Meridiano

AM