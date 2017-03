Jorge Linares a NAD: No confío en los jueces, están robando las peleas

Jorge Linares tomó la decisión de otorgarle la revancha a Antony Crolla en Inglaterra, este 25 de marzo, la casa del rival que vio ganar al venezolano. El criollo además le arrebató el título al inglés en una pelea que estuvo bastante cerrada, pero donde al final el “Niño de Oro” se quedó con el cetro unificado: Linares es campeón mundial diamante en peso ligero, hazaña lograda muy lejos de su natal Venezuela.

Ahora más maduro y con una capacidad enorme de discernir lo bien hecho y lo malo en el boxeo, Jorge Linares apunta claramente su posición con respecto a las decisiones de los jueces en peleas que según su criterio no quedan del todo claras.

Para el “Niño de Oro” la importancia en la determinación que toman los jueces es supremamente cuestionable: “No confío en los jueces, están robando las peleas. Ahora mismo, mi seguridad está puesta en mí; si ya gané una vez, puedo hacerlo de nuevo estando lejos de mi tierra”. El venezolano también expresó que aunque no todos los jueces son iguales, hay que revisar la facultad de humanidad dentro del deporte, a su juicio hay que ser más claros para que el deporte no pierda su valor.

Al anunciar la segunda contienda Linares vs. Crolla II, las dudas sobre el combate empezaron a fluir, el púgil criollo estaría tomando un riego ineludible: volver al territorio del enemigo le da al de Barinas un crédito de valentía.“El peligro está en todas partes; el miedo es más mental que físico. No es una ventaja pelear afuera, pero me siento relajado. Los nervios no me dominan”, expresó el pugilista venezolano.

Linares, quien vivió 14 años en Japón, está listo para el encuentro, confiando en su preparación física pero, sobre todo, en la mental que pondrá en sus movimientos y puños la sabiduría de atacar en el momento preciso para ser asertivo. ” Esta pelea será más clara. Ahora soy yo el ganador, sin ánimos de presumir, ahora sé jugar más”, dijo el campeón diamante con respecto al manejo en el ring para su próxima contienda.

Contundente

El pugilista, quien tiene todas las coronas en su poder, entiende que Crolla es un oponente de cuidado, por tal motivo, su entrenamiento tomó una característica de modo personal. “Estoy enfocado en fortalecer la parte abdmoninal porque el inglés pega abajo y esa zona es muy atacada por él, también he estado ejercitando la resistencia, por eso trabajo en mis piernas tomando en cuenta los acontecimiento de la primera pelea”.

En estreno

El “Niño de Oro”, pensando en la riña donde buscará noquear para no dejar dudas, usará guantes nuevos para mayor comodidad en cada golpe. “Con esta nueva adquisición me siento más cómodo”.

Extrañando a Venezuela

Linares, aunque muy distante, no deja de pensar en su país, le enorgullece saber que en sus puños está la posibilidad de colocar la bandera tricolor en los más alto.

“Me siento sumamente agradecido al saber que están pendiente de mí. A mi Venezuela siempre la llevo presente, no hay otra nación como mi tierra, estoy loco por volver a mi ‘Barinitas’ querida”, expresó el boxeador, quien visitó el espacio caribeño por última vez cuando se enfrentó en el Poliedro de Caracas, el 10 de octubre de 2016, al mexicano Iván Cano.

María José Ramírez

Noticia al Día