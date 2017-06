¡HISTÓRICO! Vinotinto vence a Estados Unidos y clasifica a semifinales del mundial Sub 20

now playing

La selección de Venezuela se alzó con un puesto histórico en las semifinales del Mundial sub’20 en Corea tras vencer a Estados Unidos 2- 1 en el partido de cuartos de final.

Desde el pitazo inicial, Venezuela se la jugó con todo a Estados Unidos, que se mostraba desorientada en la cancha, lo cual permitió que en el minuto 19, Sergio Córdova anotase el primer gol para los venezolanos, que fue posteriormente anulado.

Tras haber sido anulado el primer gol, el primer tiempo transcurrió sin anotaciones de ninguna de las dos oncenas, incluso cuando Venezuela tuvo varias oportunidades que demostraron su supremacía sobre el equipo estadounidense.

Fue en el tiempo de prórroga, cuando ambos equipos estaban 0-0, que Adalbero Peñaranda marcó el primer tanto para los criollos, gracias a una jugada de Ronaldo Chacón y Samuel Sosa, justo en el minuto 6.

El segundo gol llegó de manos de Nahuel Ferraresi en el minutó 115 de la prórroga, luego de que Ronaldo Lucena cobró un tiro de esquina desde la derecha abriendo la oportunidad para dejar el marcador 2-0.

Por su parte, para no irse en blanco, Jeremy Ebobisse anotó el primer gol para los norteamericanos, lo que acabó con el récord de Wuilker Fariñez de no haber recibido goles, sin embargo, eso no evitó que Venezuela se convirtiese en el primer equipo en entrar a semifinales y se posicionase como uno de los cuatro mejores del Mundial Sub-20.

Verónica Colina

SuNoticiero

