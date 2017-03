Euribiades García: “Los jugadores han demostrado amor a la divisa”​

​Euribiades García, presidente de Guerreros del Lago, es uno de los directivos en el Futsal venezolano que vive ​cada partido de su equipo con ​la ​mayor euforia y emoción. Finalizada la fase de grupos para los juveniles zulianos en la Liga Superior Futsal de Venezuela la categoría Sub​-​18​,​ espera por un resultado en la jornada final ​mientras la Sub​-​20​,​ si ya tiene su boleto ganado al ​«​Futsal Fest» en San Cristóbal​ el próximo primero de abril​.

Conociendo esto, García nos da su balance de la actuación de sus ​jóvenes hasta ahora en la competición: ​«Excelente, porque nosotros salimos con mucha carestía hemos tenido dificultades para jugar esta liga, sin embargo tenemos una categoría clasificada y otra con un pie en semifinales, eso habla muy bien del trabajo del cuerpo técnico y el compromiso que estos muchachos tienen al jugar por amor a la divisa, al escudo de la institución y no al dinero, por eso no puedo dar otro calificativo que no sea excelente».

Las categorías menores lacustres durante su transitar en las jornadas disputadas han tenido altos y bajos, ahora con la mira puesta en semifinales, «La Bestia» tiene claro que hay puntos que mejorar para afrontar esta fase: «La preparación física es lo primordial, si nosotros mejoramos este factor no me quedan dudas que estaremos en la final, Guerreros en gran parte de los juegos que cayó derrotado fueron a consecuencia de perder los segundos tiempos por bajones físicos, reitero que si esto lo mejoramos nosotros podremos levantar la copa».

Las semifinales en esta edición del 2017 tienen una nueva modalidad, el llamado ​«​Futsal Fest» que este año será disputado en la ciudad de San Cristóbal como sede neutral en la cual ambos cotejos entre los mejores 4 será a eliminación directa para el día siguiente dilucidar el campeón de cada categoría entre los ganadores.

Sobre este tema considera: «La situación país es complicada, eso se hizo por este motivo el económico. Es un gasto sumamente alto el trasladarse para realizar una serie de 5 o 7 partidos de una ciudad a otra, me parece que está muy bien hecho así».

Como consideración final expresa: «Gracias al trabajo en el 2016 con la Sub-20, los resultados internacionales en las categorías de formación y desarrollo venezolanas fueron positivos como lo son dos terceros lugares en cada uno de los Sudamericanos (Sub-17 y Sub-20), la mayoría de esos jugadores participaron con Caracas FS y Guerreros, finalistas de la edición anterior. Esto es resultado del trabajo de la liga y no en vano la selección vinotinto de futsal que disputara la próxima Copa América, más del 70% de los convocados son menores de 21 años».

Prensa Guerreros del Lago