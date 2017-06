“Estos muchachos sí que nos representan” – Diario Versión Final

El técnico de la selección sub-20 de Venezuela expresó su orgullo por los jóvenes a los que dirige tras el triunfo de la vinotinto 2-0 ante Estados Unidos, en camino a la semifinal del Mundial Sub-20 Corea 2017.

«Tengo un nudo en la garganta porque estos muchachos sí que nos representan a los venezolanos. Me rindo a sus pies, me levanto y me pongo firme a aplaudirlos porque lo que hoy han demostrado: esa grandeza, ese deseo de triunfar, de incrustarse de manera imborrable en la historia de nuestra gente, de nuestro fútbol, de nuestro país. Lo que más me alegra es que van a tener que contarle a sus hijos y a sus nietos», declaró.