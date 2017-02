En Cacique Mara arranca este martes la semifinal de béisbol categoría intermedia

Desde este martes 21 de febrero arranca la semifinal de la categoría intermedia que dará el paso a un equipo por zona para participar en la final nacional de las Pequeñas Ligas de Béisbol que se desarrollará del 13 al 19 de marzo en San Maturín, estado Monagas.

En el Zulia, la PLB Cacique Mara será la sede de la zona A en la que además participan La Limpia, Coquivacoa, San Francisco y Luz Cabimas. Los partidos se desarrollarán desde este martes 21 de febrero en el estadio Edgar Ferrer de San Miguel en Maracaibo, a partir de las 10 de la mañana.

En la zona C, los juegos se efectuarán desde el miércoles 22 de febrero en el estadio “Macaco Fernández” de la ciudad de Valencia, escenario de la PLB Flor Amarillo que estará en acción con Cagua de Aragua y San Fernando de Apure.

Para el jueves 23 de febrero, inicia la semifinal de la zona D en San Félix, con la participación de Bravos de Inés Romero, Monagas Unidos, Sur Guasipati, y Guerreros del Roble.

Por su parte la novena de Cardenales de Lara tiene su cupo seguro en la final nacional porque no encontró rivales en su zona.

Semifinal junior en Valencia

Flor Amarillo recibirá en su patio de manera simultánea con la intermedia la semifinal junior de la zona C, en la que competirán junto Gigantes de Girardot y San Fernando.

El fin de semana ya se anotaron en la final que se realizará en San Francisco los equipos Cardenales, Coquivacoa y Guayana, solo queda un cupo disponible para el representante de la zona C.

Programación

Semifinal Intermedia Zona A ( Zulia)

Martes 21/02. Estadio Edgar Ferrer. PLB Cacique Mara

10 am. La Limpia Vs. Coquivacoa

30 Min. después: San Francisco Vs Luz-Cabimas

Cacique Mara descansa

Zona C (Apure-Aragua-Carabobo)

Miércoles 22/02 Estadio “Macaco” Fernández. PLB Flor Amarillo

9 am. Cagua Vs. San Fernando

Flor Amarillo descansa

Zona D (Bolívar-Monagas)

Miércoles 23/02. Estadio La Ceiba.

8.30 am. Guerreros del Roble Vs. Bravos de Inés Romero

20 Min. después: Sur Guasipati Vs. Monagas Unidos

Guayana descansa

Semifinal Junior Zona C (Apure-Aragua-Carabobo)

Miércoles 22/02. Estadio “Macaco” Fernández. PLB Flor Amarillo

2da hora. Gigantes de Girardot Vs. San Fernando

Flor Amarillo descansa

