¡EMOCIONADO! Rafael Dudamel lloró tras victoria de la Vinotinto Sub 20 (VIDEO)

El seleccionador venezolano, Rafael Dudamel emitió unas declaraciones tras terminar el encuentro de la vinotinto ante Estados Unidos en el mundial Korea 2017 en la categoría Sub-20, donde los criollos vencieron 2-1 a la selección norteaméricana.

“Tengo un nudo en la garganta porque estos muchachos sí que representan a los venezolanos. Me rindo a sus pies, me levanto, me pongo firme y les aplaudo”, afirmó el técnico de la ‘Mini-vinotinto’ en Jeonju, en Corea del Sur, con lagrimas en los ojos y besando la bandera tricolor.

“Hemos trabajado a lo largo de dos años lejos de nuestra familia, a la que quiero mandarle un beso, a mi mujer, a mis hijos, a ese chiquito Rafa que voy a tener que decirle el día de mañana que me perdía tus días de crecimiento pero estaba creando un futuro para ti”, dijo.

“Gracias Venezuela. Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de ser venezolanos”, afirmó Dudamel, quien tiene poco más de dos años al frente de la selección vinotinto.

