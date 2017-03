Dominicana blanqueó 3-0 a Venezuela y vuelve el fantasma de la eliminación en el Clásico

SAN DIEGO, CA – MARCH 16: Gregory Polanco #25 of the Dominican Republic is congratulated by teammates after hitting a solo home run during the fifth inning of the World Baseball Classic Pool F Game Three between Venezuela and the Dominican Republic at PETCO Park on March 16, 2017 in San Diego, California. Denis Poroy/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

República Dominicana blanqueó 3-0 a Venezuela la madrugada de este viernes 17 de marzo en el segundo encuentro disputado por el grupo F del Clásico Mundial de Béisbol. Los dirigidos por Omar Vizquel suman la segunda derrota, tras haber caído previamente 4-2 ante Estados Unidos. En la primera entrada el abridor criollo, Jhoulys Chacín, cumplió su labor solamente otorgando una base por bolas a Robinsón Canó. Por su parte el diestro dominicano Edinson Vólquez hizo lo propio ante los bateadores venezolanos. Al cierre del quinto episodio Gregory Polanco rompió el cero en el marcador, y puso a ganar a Dominicana 1-0. En el séptimo inning, Canó impulsó con un doblete la segunda carrera del equipo dominicano. Los dos primeros lugares de esta segunda fase acompañan a Holanda y Japón en las semifinales de Los Angeles, la próxima semana. Chacín cumplió con 4.1 capítulos de labor en los que permitió tres inatrapables, entregó tres bases por bola y logró tres ponches. La victora se la llevó Fernando Abad (1-0), con salvamento de dos ponches para el cerrador Jeurys Familia, y la derrota fue a la alforja de Jhondaniel Medina (0-1). Los lanzadores dominicanos autores de la blanqueada fueron Volquez, Abad, Hansel Robles, Delin Betances, Alex Colomé y Familia. Dominicana regresa al terreno este sábado para enfrentar a Estados Unidos, en el último turno de una doble jornada que incluye el desafío entre Puerto Rico y Venezuela. panorama

Fuente