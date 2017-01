Arranca esta noche la postemporada de la pelota venezolana

Vibrante y emocionante será la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que comienza esta noche en las ciudades de Maracaibo, Barquisimeto y Puerto La Cruz, con tres series electrizantes.

En el estadio Luis Aparicio “El Grande”, las Águilas del Zulia reciben la visita de los Tigres de Aragua a partir de las 7:00 de la noche sonará la voz de play ball. Los enfrentamientos se disputarán al mejor de siete compromisos, con un formato 2-3-2.

Los rapaces fortalecieron su ofensiva con las adiciones de José Tabata y Ronny Cedeño (Magallanes) e integraron a su cuerpo de abridores el brazo del estaunidense Mitch Lively, con la esperanza de ganar su sexto campeonato en la pelota rentada. Los bengalíes se enfocaron en el pitcheo, añadiendo los pitchers Alex Sanabia (Magallanes) y Luke Irvine (Leones), junto al jardinero exgrandeliga Endy Chávez, quien reforzó a los rayados en la temporada 2003-2004 y conquistó el título.

La otra serie se llevará a cabo en tierras larenses, donde los Cardenales de Lara enfrentan a los Bravos de Margarita en el Antonio Herrera Gutiérrez. Los “Pajaros Rojos” fue el mejor equipo de la ronda regular, por lo tuvo el privilegio de ser el primer en escoger y adquirió tres relevistas de lujo, Hassan Pena de Magallanes -líder en salvados con 16-, Juan Carlos Gutiérrez y Franklin Morales de Leones. Los isleños sumaron a sus filas tres bateadores de poder, el inicialista Jesús Aguilar, el cubano Félix Pérez y el dominicano César Puello.

El último choque lo protagonizaran Caribes de Anzoátegui y los Tiburones de La Guaira en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, volviéndose a verse las caras en una postemporada, tras la disputada el año pasado, donde los escualos concretaron su pase a semifinales en seis encuentros. Los salados agregó a su lineup los habilosos bates de Henry Rodríguez y Danry Vásquez, además del pitcher estadounidense Kramer Sneed. Por su parte, la tribu anexó los lanzadores Jhoulys Chacín (Leones) y Edgar Ibarra junto al productivo Mario Lisson (Navegantes).

Las series se jugarán desde hoy hasta el 10 de enero, en caso que se tenga que ir a siete encuentros. Los tres ganadores y el mejor perdedor de esta fase avanzarán a semifinales, que iniciará desde el 12 al 20 de enero. Se descansará el 21 de enero y a partir del 22 al 30 de enero se jugará la final de la LVBP.

Estos son los juegos de hoy

Tigres de Aragua Vs. Águilas del Zulia (7:00 pm), en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo

Bravos de Margarita Vs. Cardenales de Lara (7:00 pm), en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto

Tiburones de La Guaira Vs. Caribes de Anzoátegui (7:00 pm), en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

