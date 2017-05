Antonio Senzatela reveló que su meta es ganar una Serie Mundial

now playing

Son pocos los novatos que llegan a impactar de tal manera como lo ha hecho Antonio Senzatela con los Rockies de Colorado. El diestro, quien se ha erigido como el número uno de la rotación del equipo se ha ganado su lugar a pulso; sin embargo, no se conforma con eso.

En una entrevista a Líder en Deportes, el novel escopetero habló de lo que ha sido su temporada y sus aspiraciones de aquí al final del año.

“La meta que tengo y la de cada pelotero es ganar la Serie Mundial. En eso es en lo que estoy enfocado. En llevar al equipo a la Serie Mundial y ganarla con el favor de Dios”, sopesó el valenciano quien comanda a la novena rocosa con seis lauros en ocho presentaciones.

Si bien los elogios no han parado de llegar, Senzatela no se deja deslumbrar con las palabras que lee a diario en la prensa. Él tiene muy claro cual es su trabajo y lo que debe hacer para mantener el buen ritmo que ha demostrado.

“De verdad es un sueño hecho realidad (llegar a las Grandes Ligas). Pero me he mantenido tranquilo haciendo mi trabajo que es lo más importante. Dándole chance al equipo de ganar y gracias a Dios las cosas han salido bien y estamos poniendo buenos números”.

Esos números de los que habla, sobresalen a la hora de revisar de sus actuaciones en el Coors Field, hogar del conjunto de los Rockies, y que es catalogado como un estadio complicado para los lanzadores.

“Lo que pienso cada vez que lanzo en casa es que es un buen estadio. Y lo que hago es mantener los pitcheo bajitos para que me den rolling y no fly. Creo que así me ha ido bien”, sentenció el diestro.

