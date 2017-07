Abierto de EE.UU. repartirá récord histórico en premios

La bolsa para el Abierto de tenis de Estados Unidos 2017 (28 de agosto al 10 de septiembre) superará por primera vez la simbólica cifra de los 50 millones de dólares, la cifra más alta de la historia.

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) anunció este miércoles que la dotación de premios para el cuarto Gran Slam del año había aumentado en cuatro millones de dólares, hasta 50,4 millones.

Los ganadores de los torneos masculinos y femeninos recibirán cada uno 3,7 millones de dólares de premio, un aumento de 7,5 % en comparación con 2016.

Los finalistas perdedores se consolarán con un cheque por 1,8 millón de dólares, mientras que los jugadores y jugadoras eliminados se embolsarán 50.000 dólares.

Los campeones de los torneos de dobles (masculino, femenino y mixtos) compartirán 675.000 dólares.

La USTA también ha especificado que la asignación global para el torneo de clasificación se había sido elevado a 2,9 millones, un aumento del 49,2 % desde 2016.

Premios:

Ganador: u$s 3.700.000 (+200.000)

Finalista: u$s 1.825.000 (+75.000)

Semifinalista: u$s 920.000 (+45.000)

Cuartos de final: u$s 470.000 (+20.000)

Octavos de final: u$s 253.625 (+18.625)

Tercera ronda: u$s 144.000 (+4.000)

Segunda ronda: u$s 86.000 (+6.800)

Primera ronda: u$s 50.000 (+6.700)