¡69 segundos! Un grato homenaje recibió Nicky Hayden en Mugello (Fotos+Video)

El campeonato del mundo de motociclismo rindió 69 segundos de silencio en honor de estadounidense Nicky Hayden en la recta del circuito de Mugello junto a su MotoGP, la Repsol Honda RC 211 V con la que fue campeón del mundo de MotoGP en 2006.

Todos los pilotos de MotoGP, con Marc Márquez, Valentino Rossi, Maverick Viñales y Dani Pedrosa a la cabeza, que acababan de terminar los últimos entrenamientos libres previos a la disputa del Gran Premio de Italia, y los integrantes de todos los equipos, se desplazaron hasta la recta de meta para honrar al piloto fallecido frente a su moto, con un cartel en el que se podía leer “Ride On Kentucky Kid”.

Además de la moto campeona en 2006, durante todo el fin de semana se pudieron ver a la entrada del circuito de Mugello la Ducati con la que corrió tres años en MotoGP, la Honda satélite del equipo de Jorge Martínz “Aspar” y la Honda CBR 1000 RR con la que en la actualidad disputaba el campeonato del mundo de Superbike.

Nicky Hayden , quien habitualmente llevaba el dorsal 69 en el campeonato del mundo, falleció la semana pasada por las heridas sufridas tras ser arrollado por un coche cuando practicaba ciclismo en las inmediaciones de la ciudad italiana de Rimini.



69 seconds of silence erupts into a round of applause for Nicky Hayden#RideOnKentuckyKid pic.twitter.com/9sFfyq26lL

— MotoGP™ (@MotoGP) 4 de junio de 2017