Resultados de las Carreras del sábado 28-1-17 en La Rinconada PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. Tiempo: 78” Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div. 1- My Great Victory(3) 54 Rigo Sarmiento 878,97 2- Luis Emilio(6) 54 J. C. Rodríguez 600 3- The Great Man(7) 54 J. Urdaneta 800 4- Black Powder(5) 54 A. García P. […]